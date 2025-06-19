Muş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Muş'ta polis ekiplerince bir otomobilde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik faaliyetleri sürüyor.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelileri fiziki takibe aldı.

Yeni Hastane Caddesi'nde durdurulan otomobilde 4 parça halinde 2 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.