Muş'ta Yayla Hayvancılığı

11.08.2025 12:37
Muş'ta besiciler, yüksek yaylalarda hayvanlarıyla kışlık ürünler üreterek geçim sağlıyor.

Muş'ta ilkbaharda küçükbaş hayvanlarını yüksek rakımlı yaylalara çıkaran besiciler, elde ettikleri sütten peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satışa sunuyor.

Havanın ısınmasıyla sürülerini kentteki Şenyala, Arıköy ve Yücetepe yaylalarına çıkaran göçerlerin mesaisi devam ediyor.

Günün ağarmasıyla işe koyulan göçerler, günün büyük bölümünü sürünün otlatılması ve bakımıyla geçiriyor.

Ev işlerinin yanı sıra günde iki kez süt sağan kadınlar, elde ettikleri sütten peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyor.

Göçerlerden Cebrail Bozkurt, gazetecilere, yazın yaylada konakladıklarını, kışın da Diyarbakır'a göç ettiklerini söyledi.

Sabah erken saatlerde hayvanları otlatmaya götürdüklerini, öğle ve akşam vaktinde de hayvanları sağdıklarını belirten Bozkurt, "Kadınlarımız at ve eşeklerle yaklaşık 6 kilometre giderek hayvanların sağımını yapıyor. Elde edilen sütü peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak kışlık ihtiyacımızı karşılıyoruz. Fazlasını da satıp kazanç sağlıyoruz. Gelir kaynağımız hayvancılık. Köye dönüş için hazırlıklara başlayacağız. Şu anda havalar kurak geçtiği için su kaynaklarımız azaldı. Hayvanlarımıza su bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bu nedenle geçen yıllara göre daha erken döneceğiz." diye konuştu.

10 çocuk annesi Leyla Bozkurt, "Çocuklarımın hepsi yaylada doğdu. Hayatımız yaylada, çadırlarda geçiyor. Yazın buraya geliyoruz, kışın sıcak bölgelere gidiyoruz. Burada kışlık ihtiyacımız olan peynir, tereyağı ve yoğurt gibi ürünlerimizi hazırlıyoruz. Hayvancılık çok zor bir meslek ama başka gelirimiz olmadığı için bu işi yapmak zorundayız." dedi.

Feryaz Ayten de yıllardır hayvancılıkla uğraştığını kaydederek, "Ev işlerini yapıyoruz, yemek hazırlıyoruz, hayvanları sağıyoruz. Gün boyu hayvanlarla uğraşıyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Zaman buldukça buradaki kadınlarla bir araya geliyor, birlikte zaman geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

