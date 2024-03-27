Muş'ta Yeni İtfaiye Binası Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Muş'ta Yeni İtfaiye Binası Hizmete Açıldı

Muş\'ta Yeni İtfaiye Binası Hizmete Açıldı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan yeni itfaiye binasının tamamlandığını ve hizmete açıldığını duyurdu. 4 bin metrekare alana inşa edilen tam donanımlı bina, dinlenme alanları, idari birimler, spor birimi ve koordinasyon merkezi gibi özelliklere sahip. Yenihizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapı olarak tasarlandı.

27.03.2024 10:57  Güncelleme: 10:59
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Muş'ta itfaiye ekipleri, 4 bin metrekare alana inşa edilen tam donanımlı binada hizmete başladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, bir yandan yeni projelerin startını verirken diğer yandan da tamamlanan projeleri hizmete açtıklarını söyledi.

Şehrin en büyük ihtiyaçlarından biri olan yeni itfaiye binasını tamamladıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Eski binamız miadını doldurduğu için ihtiyaca cevap vermiyordu. 4 bin metrekarede inşa ettiğimiz yeni binamızda dinlenme alanları, idari birimler, spor birimi, koordinasyon merkezi bulunuyor. Araç filomuzu yineleyerek itfaiye merkezimizde 36 personel 3 vardiya halinde görev yapmaya devam ediyor. Yenihizmet binası, kentin beklentilerine cevap veren ve son teknolojilerin gereklerini yerine getiren bir yapı olarak tasarlandı."

Kaynak: AA

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