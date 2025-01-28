Muş'ta Yılın Kareleri Oylaması - Son Dakika
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Muş'ta Yılın Kareleri Oylaması

Muş\'ta Yılın Kareleri Oylaması

Muş'ta gazeteciler, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğraflar için oy kullandı.

28.01.2025 12:19
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Muş'ta görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Muş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Emrullah Özbey ve gazeteciler, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş", "Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarını seçen Özbey, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde, Ali İhsan Öztürk'ün "Av peşinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Oyun peşinde" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy verdi.

Kentte görev yapan gazeteciler de "Özgür Suriye" kategorisinde Hüseyin Nasır'ın "Savaşçı", "Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "Habercilik ayaklar altında" fotoğraflarını seçerken, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor imtihan", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'nın "Madenciler" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarını oyladı.

Özbey, Anadolu Ajansının Yılın Kareleri oylamasına katıldıklarını belirterek, "Kentte görev yapan arkadaşlarımızla Anadolu Ajansı muhabirleri tarafından çekilen birbirinden güzel fotoğraflara oy verdik. Fotoğrafları çekenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Gazeteci Kader Akçil de fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade ederek, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Güncel, Suriye, Yaşam, Spor, Son Dakika

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