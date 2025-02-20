Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika
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Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan kamu personeli idari izinli sayılacak.

20.02.2025 15:53
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MUŞ Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın da okulların il genelinde tatil edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitime bugün olduğu gibi yarın da 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personelin idari izinli sayılacağı, kreş ve anaokuluna devam eden çocukları bulunan kadın personelin de idari izin kapsamında değerlendirileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muş'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Okullar Tatil Edildi - Son Dakika

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