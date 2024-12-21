Muş'taki Kadın Paramediklerin Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'taki Kadın Paramediklerin Mücadelesi

Muş\'taki Kadın Paramediklerin Mücadelesi

Karlı yollara rağmen Muş'ta görev yapan kadın paramedikler, hastaların hayatını kurtarmak için savaşıyor.

21.12.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta görev yapan kadın paramedikler, coğrafyanın zorluklarına rağmen karlı yolları aşarak hastaların yardımına koşuyor.

Sağlık çalışanları, acil sağlık hizmeti bekleyen hastaların şifa bulması için gece gündüz gayret gösteriyor.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan paramedik Havva Nur Avcı ve Elif Güven de hasta ve yaralıları hastanelere ulaştırmak için zamanla yarışıyor.

Aynı ekipte görev yapan ve özellikle kış mevsimde karlı yolları aşarak tüm zorluklara göğüs geren Avcı ve Güven, acil sağlık hizmeti bekleyen hastalara yetişmenin mutluluğunu yaşıyor.

Onlarca insanın imdadına koşan kadın paramedikler, ihtiyaç halinde direksiyon başına geçerek de görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ediyor.

"İnsanlara aslında umut oluyoruz"

Sekiz yıldır paramedik olarak çalışan Avcı, AA muhabirine, kış mevsiminin çetin geçtiği kentte görevini severek yaptığını söyledi.

Mevsim şartlarının vakaya ulaşmalarına engel olamadığını vurgulayan Avcı, "Şoföre ihtiyaç duyulduğu hallerde kadın sürücü olarak yardımcı oluyorum. Vakalara ulaştığımızda ambulans kullanan bir kadın sürücü gördüklerinde şaşırıyorlar. Muş'ta kar fazla oluyor ve vakaya ulaşmamış zorlaşıyor ama vakalarımızın tamamına ulaşıyoruz. Vakaya ulaşımımızı en çok zorlayan durum kesinlikle kar yağışı çünkü 1,5 metreyi bulan karlı bölgeler var. Gerek zincir takarak, gerekse de paletli ambulanslarla vakalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz." dedi.

Hayat kurtardıklarında mutlu olduklarını dile getiren Avcı, şunları kaydetti:

"Vakalara ulaştığımızda ve hayat kurtardığımızda büyük mutluluk yaşıyoruz. Özellikle kış şartlarında hastaya ulaşmamız çok zor oluyor. Hasta, bizi karşısında gördüğünde çok şaşırıyor. Bu da bize haliyle mutluluk veriyor çünkü o insanlara aslında umut oluyoruz. Meslek olarak zamana ve coğrafi şartlara meydan okuyarak hastalara ulaşıyoruz ve bunun için de çok mutluyuz."

"Yeri geliyor metrelerce karda yürümeye çalışıyoruz"

Mesleğin zorluklarından bahseden Güven ise önceliklerinin insana yardım etmek olduğu için uykusuzluğu ve yorgunluğu unuttuklarını söyledi.

Güven, "Ambulansın ulaşamadığı yerlere yürüyerek, koşarak ulaşmaya çalışıyoruz çünkü zamanla yarışıyoruz ve bunun bilincindeyiz. Önceliğimiz hastalarımız. Hastaya ulaşmak, ona müdahale etmek ve yardımcı olmak, bizim için her şeyden öte. Yeri geliyor metrelerce karda yürümeye çalışıyoruz. Tüm bu zorluklara rağmen özveriyle işimizi yapmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Acil Durum, Güncel, Sağlık, Yaşam, kar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'taki Kadın Paramediklerin Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
13:18 Bakan Fidan’a açık açık soruldu: HTŞ’yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:38:54. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'taki Kadın Paramediklerin Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.