Muş Valisi Avni Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Muş Valisi Avni Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

Muş Valisi Avni Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, mesajında bu anlamlı günü, işçi ve emekçilerle birlikte kutladıklarını belirterek, emekçilerin ülkenin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, işçi ve emekçilere minnettar olduklarını ve huzurlu bir çalışma hayatına katkıları için teşekkür ettiğini ifade etti.

01.05.2024 16:51
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Muş Valisi Avni Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği gün olduğunu söyledi.

Bu anlamlı günü, daha iyi bir gelecek için ter akıtan, sosyal ve ekonomik gelişmenin temel gücü olan işçi ve emekçilerle birlikte kutladıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Güçlü ve söz sahibi bir ülke olma doğrultusunda hızla ilerleyen ülkemizin temelinde yer alan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde de önemli bir paya sahiptir. Emek, sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda toplumun temel taşı ve kalkınmanın anahtarıdır. Her alanda emeğini esirgemeyen, özverili çalışmalarıyla ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan tüm işçi kardeşlerimize minnettarız. İlimizde işçisiyle işvereniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülen huzurlu bir çalışma hayatına katkıları için bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bin yıllık devlet geleneğini büyük bir ustalıkla sürdürerek Türkiye Cumhuriyeti Devletini güçlü bir yapıya ulaştıran, başarı üreten çalışkan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyor, bu günün tüm çalışanlara sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş Valisi Avni Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

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