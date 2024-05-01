Muş Valisi Avni Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü\'nü kutladı

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Muş Valisi Avni Çakır, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün, alın terinin, helal kazancın, dostluğun, barışın, kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgeleştiği gün olduğunu söyledi.

Bu anlamlı günü, daha iyi bir gelecek için ter akıtan, sosyal ve ekonomik gelişmenin temel gücü olan işçi ve emekçilerle birlikte kutladıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Güçlü ve söz sahibi bir ülke olma doğrultusunda hızla ilerleyen ülkemizin temelinde yer alan işçi ve emekçi kardeşlerimiz, emekleri ve alın terleriyle, ülkemizin ilerlemesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde de önemli bir paya sahiptir. Emek, sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda toplumun temel taşı ve kalkınmanın anahtarıdır. Her alanda emeğini esirgemeyen, özverili çalışmalarıyla ilimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan tüm işçi kardeşlerimize minnettarız. İlimizde işçisiyle işvereniyle birlik, beraberlik ve dayanışma içinde sürdürülen huzurlu bir çalışma hayatına katkıları için bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bin yıllık devlet geleneğini büyük bir ustalıkla sürdürerek Türkiye Cumhuriyeti Devletini güçlü bir yapıya ulaştıran, başarı üreten çalışkan kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutluyor, bu günün tüm çalışanlara sağlık, huzur, mutluluk getirmesini diliyorum."