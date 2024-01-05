Muş Valisi Avni Çakır, 2023\'ün zorlu bir yıl olduğunu belirtti

Muş Valisi Avni Çakır, Kahramanmaraş merkezli depremler ve Gazze'ye yönelik saldırılardan dolayı 2023'ün üzücü ve zorlu bir yıl olduğunu belirtti.

Valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya gelen Çakır, 2023 yılını acısıyla tatlısıyla tamamladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin tarihteki en büyük afetlerden biri olduğunu ifade eden Çakır, büyük acıların yaşandığını, devletin yaraların sarılması konusunda tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.

Gazze'de yaşananların tüm dünyayı üzüntüye boğduğunu dile getiren Çakır, şu bilgileri verdi:

"Emniyet ve asayiş yönünden hem bizler hem vatandaşımız ilimizdeki güven ve huzur ortamını güçlü bir şekilde hissediyor. Vatandaşlarımız güven içinde yaşamlarını sürdürüyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Muş'u bu anlamda, Doğu Anadolu Bölgesi'nde huzurun başkenti olarak ilan edebiliriz. Kentte geçen yıl 6 bin 418 asayiş olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2022 yılında meydana gelen 7 bin 107 olaya kıyasla asayiş olaylarında yüzde 10 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir."

Geçen yıl meydana gelen 6 bin 418 olayın yüzde 95,40'ının aydınlatıldığını bildiren Çakır, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalarda 4 bin 868 kişi yakalanmış, bunlardan 296'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. İlimizde 318 terörle mücadele olayı meydana gelmiştir. Bu rakam 2022 yılında meydana gelen 361 olaya kıyasla yüzde 11,91 civarında bir düşüş olduğunu göstermektedir. Ayrıca meydana gelen 318 olayın yüzde 94,96'sı aydınlatılmıştır. Bu çalışmalarda 202 kişi yakalanmış, bunlardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Muş genelinde 385 okulda 856 sandıkta 4 bin 130 personelle görev almış, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamış olup 2024 yerel seçiminde 389 okulda 822 sandıkta 4 bin 290 personelle görev alınacaktır." dedi.

Kentteki yatırımları anlatan Çakır, hayata geçirilecek projelerle ilgili de bilgiler verdi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman da katıldı.