Muş Valisi Avni Çakır, Nevruz Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır, Nevruz Bayramı için mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, Nevruz Bayramı için mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, Nevruz'un coşkunun, dostluğun ve mutluluğun bayramı olduğunu belirterek, sevgi, saygı ve kardeşliğin hakim olduğu yurdumuzda birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

21.03.2024 16:03
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Muş Valisi Avni Çakır, "21 Mart Nevruz Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, baharın gelişini, doğanın uyanışını ve umutların yeşermesini simgeleyen Nevruz'un coşkunun, dostluğun ve mutluluğun bayramı olduğunu belirtti.

Tabiatın bütün bereketi ve ihtişamıyla uyanması ve tabiattaki bu canlanmaya insan bedeninin ve ruhunun da eşlik etmesiyle, insan ile tabiatı bütünleştiren Nevruz'un yüzyıllardır yeryüzünde sevginin, bolluğun ve bereketin sembolü olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Saygı, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu yurdumuzda aziz milletimiz, tarih boyunca birbirine sarsılmaz bağlarla kenetlenmiş, umut ve kederi birlikte paylaşmış, el ele, gönül gönüle vererek kardeşçe yaşamayı başarmış ve geleceğe güvenle bakmıştır. Bütün renkleri ve dokularıyla, bütün zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Bu bilinçle, sahip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunması ve yarınlara aktarılması hususunda hepimize büyük sorumluluk düşmektedir. Aynı gök kubbenin altında yaşayan kadim bir milletin evlatları olan bizler, Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin bizlere bıraktığı medeniyetler beşiği Anadolu'muzda, tüm coşkusuyla kutladığımız Nevruz Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, bu güzel günün sevgi, saygı ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim"

Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Kültür, Politika, Güncel, Son Dakika

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