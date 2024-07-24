Muş Valisi Avni Çakır, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Muş Valisi Avni Çakır, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, mesajında tarafsız ve özgür basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının kentlerin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, gazetecilerin halkın talep ve beklentilerini devlet temsilcileriyle paylaşmasının, daha fazla yatırımın millete sunulacağının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Çakır, basın mensuplarının gününü kutlayarak sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

24.07.2024 10:53
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Muş Valisi Avni Çakır, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, tarafsız ve özgür basın varlığının güçlü demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti.

Basın mensuplarının kentlerin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız, devlet kurumlarımız ve basın camiamız arasındaki birlik, bütünlük, daha nice yatırımların milletimizin hizmetine sunulacağının bir göstergesi. Halkımızın talep ve beklentilerini devlet temsilcileri ile paylaşan gazetecilerimize bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Sultan Alparslan ve kutlu askerlerinin kadim şehri ilimizin kültür ve tarih kapılarını tüm dünyaya açan basın mensuplarımızın gününü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

Kaynak: AA

Avni Çakır, Kültür, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi Avni Çakır, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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