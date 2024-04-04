Muş Valisi Avni Çakır, Gençlerle İftar Programında Buluştu

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Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle buluştu.

Gençlik Merkezinde verilen iftarda konuşan Çakır, gençlerle iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Hem gençlik merkezimizde hem de diğer birimlerdeki kuruşlarımızın sağladığımız ortamlarda gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve sporcularımıza ihtiyaç duydukları her konularda açtığımız kurslarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aramızda aileler de var, çocuklarınızı boş zamanlarında merkezlere gönderin. Çocuklarımızı devletimizin gözetiminde kurs hocalarımızın nezaretinde çok daha güçlü hale getirelim ki yarın öbür gün iş hayatına ve sosyal hayata atıldıklarında güçlü olsunlar. Allah'a şükür şu ana kadar gençlik merkezimiz hep dolu dolu gördüm."

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, "KYK yurtlarımız başta olmak üzere ilçelerimizdeki sporcularımızla, gönüllü gençlerimize iftarlarda bir araya geldik. Ayrıca çeşitli programlar düzenledik." dedi.

İftarın ardından Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi.

Programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, gençler ve aileleri katıldı.