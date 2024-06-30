Muş Valisi Avni Çakır, Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

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Muş Valisi Avni Çakır, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, üç tarafı denizlerle çevrili, iki önemli boğaza sahip Türkiye'de denizciliğin geliştirilmesi amacıyla Kabotaj Kanunu'nun kabul edildiğini belirtti.

Denizlerdeki hakimiyetin tasdiki niteliğindeki kanunun yürürlüğe girmesiyle yabancı devletlerin deniz ticaretindeki hakimiyetinin son bulduğu aktaran Çakır, şunları kaydetti:

"Denizciliğimizin gelişmesinde önemli rol oynayan Kabotaj Kanunu, ülkemizin çağdaş medeniyetler düzeyine ulaşması amacıyla başlatılan kalkınma seferberliğine de büyük ivme kazandırmıştır. Ülkemizin denizlerde sahip olduğu bu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek dünya denizciliğinde hak ettiği yeri alması en büyük dileğimizdir. Denizlerimizin çevre kirliliği dahil korunması ve bizden sonraki kuşaklara bozulmamış bir şekilde aktarılması, hepimizin ortak görev ve sorumluluğudur. Bu duygularla milletimizin denizlerdeki hakimiyetini sağlayan ve şanlı bayrağımızın temsilcileri Türk denizcilerimizin bayramını kutluyor, aileleriyle sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyorum."