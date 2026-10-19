Muş Valisi Çakır başkanlığındaki koordinasyon toplantısında 468 proje ele alındı - Son Dakika
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Muş Valisi Çakır başkanlığındaki koordinasyon toplantısında 468 proje ele alındı

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Muş Valisi Çakır başkanlığındaki koordinasyon toplantısında 468 proje ele alındı
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Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında 2026 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda kent genelinde planlanan 468 projeden 170'inin tamamlandığı, 249'unda çalışmaların sürdüğü ve projelerin toplam bedelinin yaklaşık 40 milyar lira olduğu belirtildi.

Muş'ta Vali Avni Çakır başkanlığında 2026 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen toplantıda kentte yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Çakır, yaptığı konuşmada, kış şartlarının etkisini erken göstermeye başladığını, koşulların el verdiği zamanların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kamu kaynaklarının vatandaşların huzur ve refahı için en verimli şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:

"Kent genelinde toplam 468 proje planlandı. Bu projelerden 170'i tamamlandı, 249'unda çalışmalar devam ediyor. 10 proje ihale edildi. 29 proje ise ihale aşamasında. 10 proje de finansal, teknik ve diğer gerekçelerle tasfiye edilmiştir. Yatırım programındaki projelerin toplam bedeli yaklaşık 40 milyar lira. 2026 yılı için ayrılan ödenek ise 5 milyar 601 milyon liradır. Yatırımlarda nakdi gerçekleşme oranı yaklaşık yüzde 26, fiziki gerçekleşme oranı ise yüzde 60 seviyesinde."

Yeni hükümet konağının 2027'nin sonunda hizmete açılmasının planlandığını belirten Çakır, yıkılan polisevinin yeniden inşası için çalışma başlatıldığını, projenin gelecek sene temmuz ayında tamamlanmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Toplantı, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin sunumuyla sürdü.

Kaynak: AA
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