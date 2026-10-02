Muş Valisi Çakır'dan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı - Son Dakika
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Muş Valisi Çakır'dan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" mesajı

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Muş Valisi Avni Çakır, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi Avni Çakır, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında camilerin gönülleri aynı kıblede buluşturan, duaların semaya yükseldiği ve milletçe aynı manevi iklimde kenetlenilen müstesna mekanlar olduğunu belirtti.

Minarelerden yükselen ezanlarla kalplere huzur veren camilerin inancın, kültürün ve kadim medeniyetin nesilden nesile aktarıldığı, birlik ve beraberliğin güçlendiği kutlu mabedler olduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Camilerimizi yalnızca ibadetle değil, ilimle, irfanla, ahlakla ve güzel hasletlerle buluşturan din görevlilerimiz ise toplumumuzun gönül hayatında müstesna bir yere sahiptir. Mihrapta, minberde ve kürsüde olduğu kadar hayatın içinde de insanımıza rehberlik eden din görevlilerimiz, sevgiyi, merhameti, sabrı ve kardeşliği yaşatan, gönüllere dokunan fedakar hizmet erleridir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerimizi özümseyerek yetişmelerinde, camilerimizin birer ilim ve irfan yuvası olarak yaşatılmasında din görevlilerimizin gayretleri büyük önem taşımaktadır. Onların samimiyet ve özveriyle yürüttüğü din hizmetleri, toplumumuzun manevi bağlarını güçlendirmekte; camilerimizi hayatın merkezinde, gönüllerin buluşma noktası kılmaktadır."

Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı hafta vesilesiyle başta aziz şehitlerimizin ve ebediyete irtihal eden din görevlilerimizin rahmetle yad edilmesini diliyor, milletimize din hizmeti sunan tüm din görevlilerimizin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Rabbim, camilerimizi kıyamete kadar ezanla, Kur'an'la, ibadetle ve kardeşlikle mamur eylesin, görevlerini büyük bir samimiyet ve fedakarlıkla yerine getiren tüm din görevlilerimize sağlık, huzur ve muvaffakiyet nasip eylesin."

Kaynak: AA
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