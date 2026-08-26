Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Mesajı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde yayımladığı mesajda, zaferin Anadolu'nun ebedi vatan kılınmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, kardeşlik ve birlik ruhunun yaşatılması çağrısında bulundu, Sultan Alparslan ve şehitleri rahmetle andı.

Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, Malazgirt Zaferi'nin yalnızca bir meydan muharebesi olmadığını, inanç, cesaret, feraset ve millet olma şuurunun tarihe geçtiği büyük bir medeniyet yürüyüşünün başlangıcı olduğunu belirtti.

Sultan Alparslan'ın 955 yıl önce Malazgirt Ovası'nda kazandığı zaferle Anadolu'yu ebedi vatan kılacak güçlü bir iradenin ortaya konulduğunu ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi'yle atılan adım, asırlardır bu topraklarda kardeşliğin, huzurun ve adaletin teminatı olmuş, milletimizin ortak kaderini ve geleceğini şekillendirmiştir. Malazgirt'in bizlere bıraktığı en büyük miras, aynı bayrak altında tek yürek olabilme iradesidir. Tarih boyunca karşılaştığımız her zorlukta bizi ayakta tutan, kökeni, düşüncesi ve yaşam biçimi ne olursa olsun aynı vatan sevgisinde buluşturan ruh, işte bu kutlu ruhtur. Birliğimizi güçlendiren, kardeşliğimizi pekiştiren ve geleceğe güvenle yürümemizi sağlayan en sağlam temel de Malazgirt'te atılmıştır. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk, ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı aynı inanç, kararlılık ve dayanışma ruhuyla yarınlara taşımaktır. Geçmişinden güç alan, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan her nesil, Malazgirt'in ruhunu yaşatmaya ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine daha güçlü adımlarla yürümeye devam edecektir."

Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı topraklara ev sahipliği yapan Muş'un yalnızca tarihin değil, milli birlik ve beraberliğin de güçlü sembollerinden biri olduğunu vurgulayan Çakır, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Malazgirt'ten yükselen kardeşlik çağrısı, bugün de milletimizin ortak vicdanında yankılanmakta, bizi aynı ülkü etrafında kenetleyerek geleceğe taşımaktadır. Bu anlamlı yıl dönümünde Anadolu'nun kapılarını milletimize açan Sultan Alparslan'ı, Malazgirt'in kahramanlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Muş Valiliği, Avni Çakır, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü Hatay'da yaşayan Hanuf Nine torununun torununu gördü
Zelenskiy’den Erdoğan’a Bağımsızlık Günü teşekkürü Zelenskiy'den Erdoğan'a Bağımsızlık Günü teşekkürü
Sadece hakkını istemişti 4 çocuk babası cinayete kurban gitti Sadece hakkını istemişti! 4 çocuk babası cinayete kurban gitti
Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı Bir aylık ağrının nedeni dehşete düşürdü! 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı çıkarıldı
Yıldız isimler yok İşte Fenerbahçe’nin kader maçının kamp kadrosu Yıldız isimler yok! İşte Fenerbahçe'nin kader maçının kamp kadrosu
Kastamonu’da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti Kastamonu'da kestiği ağacın altında kalan adam yaşamını kaybetti

10:36
Mustafa Muhammed Süper Lig’e geri döndü İşte yeni adresi
Mustafa Muhammed Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni adresi
10:27
27 yıldır böylesi görülmedi Altın yatırımcılarına önemli uyarı
27 yıldır böylesi görülmedi! Altın yatırımcılarına önemli uyarı
10:26
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme Roma ek test istedi
Oosterwolde transferinde beklenmedik gelişme! Roma ek test istedi
10:12
YPGSDG kendini feshetti, Erdoğan’ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
YPG/SDG kendini feshetti, Erdoğan'ın 11 yıl önceki sözleri yeniden gündem oldu
10:03
Kayseri’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde deprem
09:35
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife’nin son sözleri
İşte sokak ortasında öldürülen Şerife'nin son sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 10:37:33. #7.13#
SON DAKİKA: Muş Valisi Çakır'dan Malazgirt Zaferi'nin 955. Yıl Dönümü Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement