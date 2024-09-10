Muş ve Ağrı'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Muş ve Ağrı'da Kuvvetli Yağış Bekleniyor

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Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise değişkenlik göstereceği tahmin ediliyor.

10.09.2024 09:21
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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Muş ve Ağrı çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Adana ve Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise iç ve kuzey kesimlerde 2-4 derece artacağı, Ege'de 3-5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

MGM, kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 33, en düşük 16; İstanbul'da en yüksek 29, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 31, en düşük 23 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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