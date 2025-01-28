Musa Adıyaman, \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

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Sakarya Barosu Başkanı Musa Adıyaman, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Adıyaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Bu yıl özel olarak eklenen "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Duvar Yazıları" fotoğrafına oy kullanan Adıyaman, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Costas Baltas imzalı "Kanıksamış" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Ezilenler" başlıklı fotoğrafını seçen Adıyaman, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece" fotoğrafına oyladı.

"Spor" kategorisinde tercihini Burak Akbulut'un "Sevinçten Havalarda" adlı karesinden kullanan Adıyaman, Sakarya'da görev yaptığı için Toprak Razgatlıoğlu'na öncelik tanıdığını belirtti.

Adıyaman, "Düşündüren, eğlendiren ve sorgulatan güzel bir çalışma olmuş. Ciddi emek sarf edildiği belli oluyor. Oylamayı gerçekleştiren Anadolu Ajansı emekçilerine teşekkür ediyorum. Fotoğraflara bakarken güldük, üzüldük, düşündük. Can yakıcı konuları da farklı ve etkili şekilde fotoğrafların diline yansıdığını gördük. Bu anlamda bize bazı konuları hatırlattığınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.