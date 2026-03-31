Musa Gümüş, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde Düzenlenecek Söyleşiyle Anılacak
31.03.2026 11:54  Güncelleme: 12:36
Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde 5 Nisan Pazar günü düzenlenecek söyleşide, merhum karikatürist Musa Gümüş'ün sanatı ve hayatı dostları tarafından anılacak. Etkinlik, 'Vicdanın Çizgilerdeki Yansıması' sergisi kapsamında gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL) - Karikatürist Musa Gümüş, Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde 5 Nisan Pazar günü dostlarının katılımıyla düzenlenecek söyleşide anılacak.

2025 yılında hayatını kaybeden Musa Gümüş'ün "Vicdanın Çizgilerdeki Yansıması" başlıklı sergisi kapsamında dostlarının katılımıyla özel bir söyleşi etkinliği düzenleniyor. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde 19 Nisan'a kadar devam edecek sergi çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinlik, 5 Nisan Pazar günü saat 14.00'te sanatseverlerle buluşacak.

Söyleşide, Gümüş'ün karikatür sanatındaki yolculuğu; dergi ve gazete çalışmaları, kitap kapağı çizimleri ve tasarımları, uluslararası alanda kazandığı ödüller ile özgün çizgi dili ve bakış açısı üzerinden ele alınacak. Ayrıca, radyo yapımcılığı ve eğitmenlik gibi farklı alanlardaki üretimleri de dostlarının anlatımıyla izleyicilere aktarılacak.

Etkinliğin konuşmacıları arasında karikatüristler Abdülkadir Elçioğlu, Akdağ Saydut, Fikret Bekler, Hakan Çelik, Hamza Akın, İbrahim Sarı, Kamil Yavuz, Mustafa Bilgin, Servet Gürbüz ve Yakup Aksoy yer alıyor.

Kaynak: ANKA

