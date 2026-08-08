Musa\'nın Ayağı Kurtarıldı

Ağrı'da dağlık alanda keçileri otlatırken ayağı kayanın altında ezilen 10 yaşındaki Musa Tanko, Erzurum Şehir Hastanesi'nde zamanla yarışan doktorların gerçekleştirdiği mikrocerrahi ve doku nakliyle uzuv kaybından kurtarıldı.

Hamur ilçesinin Yukarıyenigün köyünde yaşayan 5. sınıf öğrencisi Musa Tanko, yaklaşık 20 gün önce abisiyle keçileri otlatmak için dağlık alana gitti. Bir süre sonra yorulan çocuk, büyük bir kayanın üzerine oturarak dinlenmek istedi. Bu sırada kayanın hareket etmesiyle yere düşen Musa'nın sağ ayağının topuk kısmı kayanın altında ezildi.

Topuğunda yaklaşık 10 santimetrelik kesi oluşan çocuk, ambulansla götürüldüğü Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada plastik cerrahi uzmanı Dr. Mert Demir ve ekibince tedaviye alınan Musa'ya acil olarak doku temizleme ameliyatı yapıldı. Enfeksiyonu kontrol altına alınan Musa'ya daha sonra "ters akımlı sural flep" yöntemiyle doku nakli ameliyatı gerçekleştirildi.

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarla enfeksiyon ve kemik çürümesi riski ortadan kaldırılan çocuk, doktorların erken müdahalesiyle uzuv kaybından kurtarıldı.

Dr. Demir, AA muhabirine, dağlık arazide kaya parçasıyla ayağı ezilen Musa'nın topuk bölgesinde 10 santimetrelik kesi oluştuğunu söyledi.

Hastaya ilk olarak doku temizleme ameliyatı yaptıklarını anlatan Demir, "Debridman ameliyatı sonrası topuk bölgesinde 'kalkaneus kemiği ve aşil tendonu' açıktaydı. Aşil tendonu ayak hareket fonksiyonunda önemlidir. Kemik ve tendonun açıkta olduğu yaraları hızlı bir şekilde canlı bir dokuyla kapatmak gerekmektedir. Çünkü kemik açıkta olduğunda hızlıca kemik enfeksiyonu ve çürümesi meydana gelir. Tendon açıkta olduğunda ise kurur ve fonksiyonunu yitirir. Çocuk uzun süreçte yürüme fonksiyonunu kaybeder. O yüzden hızlıca kemik ve tendon açık olan defekti kapatma ameliyatı yaptık." dedi.

Demir, Musa'nın baldır bölgesinden atardamar, toplardamar ve hissetmeye yarayan duyu sinirini içeren "ters akımlı sural flep" denilen doku nakli ameliyatıyla topuk bölgesini kapattıklarını aktardı.

"Musa arkadaşlarıyla okula gidecek ve oyunlar oynayabilecek"

Bu doku nakli ameliyatının çok önemli olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Topuk bölgesi vücut ağırlığını taşıdığı için önemli, o yüzden yumuşak doku desteğinin kalın olması gerekiyor. Musa hastanemize Ağrı'dan geldiğinde topukta enfekte yarası vardı ve kandaki enfeksiyon parametreleri yüksekti, hızlıca tedaviye başladık. Geç kalınsaydı topuk kemiği enfekte olurdu, aşil tendonu fonksiyonunu yitirir ve Musa bir daha yürüyemezdi. Dolayısıyla hızlıca müdahale ederek Musa'nın bu fonksiyonlarını yeniden kazanmasına yardımcı olduk. Musa arkadaşlarıyla okula gidecek ve oyunlar oynayabilecek."

Demir, hastayı yakında taburcu edeceklerini dile getirdi.

Musa Tanko da abisiyle keçileri dağa götürdüklerini ve yorulunca büyük bir taşın üzerine oturup dinlendiğini anlattı.

Olayın aklından hiç gitmediğini ifade eden Musa, "Taş yerinden oynadı ve ayağım taşın altında ezildi. Abim beni yukarı taşıdı, ardından yardım istemek ve babamı çağırmak için gitti. Ben de onun peşine gitmeye çalıştım. Doktorlar ayağımı kurtardı, çok mutluyum, onlara çok teşekkür ederim. Doktorumu çok seviyorum, büyüyünce avukat olmak istiyordum ama kararımı değiştirdim doktor olacağım." şeklinde konuştu.

Baba Osman Tanko da oğlunun ayağını kurtaran Dr. Demir ve ekibine teşekkür ederek, "Mert hocamız bizimle çok güzel ilgilendi, çocuğumun ayağını kurtardı. Çok sevinçliyiz, ayağını kaybetmekten çok korkuyorduk. Hocamız sayesinde korktuğumuz olmadı. Devletimizden, doktorlarımızdan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da güçlü altyapısı ve tecrübeli hekim kadrosuyla hastanenin bölge illerinden gelen ağır travma hastalarına da hizmet verdiğini belirterek, "Musa evladımızın uzvunun kurtarılması, ekiplerimizin koordineli ve hızlı müdahalesi sayesinde mümkün oldu. Ekibimizi tebrik ederek, hastamıza sağlıklı günler dileriz." dedi.