Müsavat Dervişoğlu: "Tayyip Erdoğan'a Bir Daha Seçilme Şansı Verecek Bütün Anayasa Değişikliklerinin Karşısında Duracağız"

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(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Anayasa tartışması gündeme geldiğinden beri bu ülkede etnik köken tartışılıyor, Abdullah Öcalan tartışılıyor, bu ülkenin milli ve manevi değerleri üzerinde derin tartışmalar yaşanıyor. Bunların hepsini maksatlı buluyorum ve bunların karşısında sonuna kadar duracağız. Tayyip Erdoğan'a bir daha seçilme şansı verecek ya da tek adamlığı takip edecek bütün anayasa değişikliklerinin karşısında duracağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yeni çözüm süreci tartışmalarının gündemi değiştirmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesini hazırlamak için ortaya atılıp atılmadığınının sorulması üzerine Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye bütçe takvimine girmiştir ama görülüyor ve anlaşılıyor ki Türkiye'nin yakıcı sorunlarını anlatmamıza izin vermek istemeyen bir güruh Türkiye'nin önüne yapay gündemler getiriyor. Anayasa tartışması gündeme geldiğinden beri bu ülkede etnik köken tartışılıyor, Abdullah Öcalan tartışılıyor, bu ülkenin milli ve manevi değerleri üzerinde derin tartışmalar yaşanıyor. Bunların hepsini maksatlı buluyorum ve bunların karşısında sonuna kadar duracağız. Tayyip Erdoğan'a bir daha seçilme şansı verecek ya da tek adamlığı tahkim edecek bütün anayasa değişikliklerinin karşısında duracağız."

Dervişoğlu, yeni bir milleyitçi cephe kurulacağı iddialarına ilişkin ise; "Türk milliyetleri zaten birliktir. Türk milliyetçilerini utandıranlar düşünsün" dedi.