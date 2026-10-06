Musendem açıklarında ON PEACE gemisine saldırıda yangın çıktı, 10 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Musendem açıklarında ON PEACE gemisine saldırıda yangın çıktı, 10 kişi tahliye edildi

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Umman Savunma Bakanlığı, Musendem açıklarında Panama bandıralı ON PEACE gemisinin saldırıya uğradığını ve yangın çıktığını duyurdu. 10 kişilik mürettebat Umman Silahlı Kuvvetlerince tahliye edilerek hastaneye kaldırıldı; saldırının kaynağına ilişkin açıklama yapılmadı.

Umman Savunma Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki Musendem ili açıklarında hedef alınan Panama bandıralı ticari gemide yangın çıktığını ve 10 kişilik mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Musendem'e bağlı Lima bölgesinin 9 deniz mili açıklarında "ON PEACE" adlı Panama bandıralı ticari geminin saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırı sonucunda gemide yangın çıktığı kaydedilirken, 10 kişilik mürettebatın Umman Silahlı Kuvvetlerince olay bölgesinden tahliye edilerek hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, gemiyi hedef alan taraf veya saldırının kaynağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Musendem açıklarında ON PEACE gemisine saldırıda yangın çıktı, 10 kişi tahliye edildi - Son Dakika
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