MÜSİAD Adıyaman İftar Programı Düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Adıyaman Şubesi, ramazan etkinlikleri çerçevesinde iftar programı düzenledi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İftar öncesi konuşan MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Abdulkadir Kurt, ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştirmek, gönülleri birbirine yakınlaştırmak için çok değerli zamanlar olduğunu belirterek, Adıyaman'ın değer katan kıymetli isimleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İftarın ardından katılımcılar fotoğraf çektirdi.

Programa MÜSİAD Yurt İçi Teşikatlanma Komisyonu Başkanı Yunus Kartal ve çok sayıda iş insanı katıldı.