MÜSİAD'dan Tokat Ziyareti - Son Dakika
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MÜSİAD'dan Tokat Ziyareti

MÜSİAD\'dan Tokat Ziyareti

MÜSİAD Samsun ve Trabzon şubeleri, Tokat'ta iş insanlarıyla tanışma ve ticaret fırsatları için buluştu.

11.11.2024 16:20
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MÜSİAD Samsun ve Trabzon şubelerinden iş insanları Tokat'ı ziyaret etti.

MÜSİAD Tokat Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen programlarda Samsun ve Trabzon şubeleri bir dizi ziyaretler ve iş toplantıları yapmak üzere Tokat'a geldi.

MÜSİAD Tokat Şube Başkanı İhsan Misafir, MÜSİAD Tokat Şubesi olarak civar illerdeki MÜSİAD üyesi iş insanları ile Tokat'taki iş insanlarını bir araya getirerek ticari potansiyellerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Misafir. "Tanı, tanıştır, ticaret yap programları ile aynı sektördeki iş insanlarını bir araya getirerek; yeni ticaret kapıları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu manada Samsun ve Trabzon şubelerinden değerli iş insanlarına şehrimizi tanıtma fırsatımız da oldu. Tokat Organize Sanayi Bölgesi ve şehir merkezinde birçok üyemizin iş yerlerini ziyaret ederek, üyelerimizin bölgede bilinirliğini artırmalarına fayda sağladık. Yine bu programlar vesilesiyle, Tokat'ımızın turizm sektörüne fayda sağlamak amacıyla, misafirlerimize şehrimizin tarihi mekanlarında rehber eşliğinde geziler düzenledik. Şehrimizin turizm sektörüne fayda sağlayacak görüşmeler gerçekleştirdik. Bu faaliyetleri önümüzdeki yıl da devam ettireceğiz. Gelecek aylarda da Tokat MÜSİAD Şubesi olarak diğer şubelere ziyaretler yapacağız. İş insanlarımızın bölgede networkunu güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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