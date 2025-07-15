MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması - Son Dakika
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MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması

15.07.2025 16:09
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Hamdullah Akyıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şube Başkanı Hamdullah Akyıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecine destek açıklaması yaptı.

Akyıldız, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte birçok zorlu sınamadan geçtiğini fakat hiçbir karanlık planın milletin iradesinden daha güçlü olmadığını belirtti.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin milletin imanı ve kararlılığının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğiyle bertaraf edildiğini anımsatan Akyıldız, "O gece demokrasiye sahip çıkan şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. Türkiye'nin bir daha asla vesayet odaklarına teslim olmayacağını bir kez daha haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz"

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Akyıldız, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde başlatılan ve toplumun tüm kesimlerini umutlandıran yeni süreç, sadece siyasi değil, aynı zamanda toplumsal barışın, ekonomik kalkınmanın ve ortak geleceğin temel taşıdır. Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü bu ülkenin en çok ihtiyacı olan şey, kardeşlik, adalet ve istikrardır. MÜSİAD Diyarbakır Şubesi olarak, yıllardır bölge ekonomisine katkı sunmak, gençlerimize yeni iş imkanları sağlamak ve huzurun kalıcı olması için çalışıyoruz. Çözüm ve normalleşme ortamı ne zaman güç kazansa, iş dünyası, üretim, sosyal doku da hızla güçleniyor. Bu sürecin ekonomiyle pekişeceğine, kardeşlikle yükseleceğine inanıyoruz."

Akyıldız, yeni süreçte üzerilerine düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda artık sadece barış konuşulmalı, yatırım ve kalkınma gündemimiz olmalı. Terörün yerini üretim, öfkenin yerini kardeşlik almalı. Barış, istikrar ve adalet üzerine inşa edilen bir Türkiye, 15 Temmuz gecesi ortaya konan iradenin en büyük zaferidir. O gece nasıl ki milletimiz bir olup darbecilere 'dur' dediyse, bugün de hep birlikte kalkınmaya, birliğe ve kardeşliğe 'evet' diyoruz."

Kaynak: AA

Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD Diyarbakır Şubesinden 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek açıklaması - Son Dakika

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