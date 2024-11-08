MÜSİAD Genel Başkanı Mardin'de Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika
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MÜSİAD Genel Başkanı Mardin'de Sanayicilerle Buluştu

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle bir araya geldi ve derneği tanıttı.

08.11.2024 15:49
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Mardin'de sanayicilerle buluştu.

Merkez Artuklu ilçesinde MÜSİAD Mardin İl Şubesinde düzenlenen programda, iş insanları ve sanayicilerle bir araya gelen Asmalı, ziyaret ve açılış törenlerine katılmak için kente geldiğini söyledi.

MÜSİAD'ın 34 yılı geride bıraktığını ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:

"Kıymetli yol arkadaşlarımızla beraber bu yolculuğumuz devam ediyor. Birçok süreçlerden geçtik. MÜSİAD, bugün itibarıyla 14 bin üyemiz ve bunların temsil ettiği 60 bin işletmeyle Türkiye ve dünyada güçlenerek büyümeye devam ediyor."

MÜSİAD Mardin Şube Başkanı Bülent Tekin de ziyaret için Asmalı'ya teşekkür etti.

Programa, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu, dernek üyeleri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MÜSİAD Genel Başkanı Mardin'de Sanayicilerle Buluştu - Son Dakika

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