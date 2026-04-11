MÜSİAD Başkanı Özdemir: Türkiye, Çevresi Ateş Çemberiyken Güvenli Liman

11.04.2026 02:49
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, MÜSİAD 111. Genel İdare Kurulu toplantısında Türkiye'nin global güç değişiminde liderlik yapma potansiyelini vurguladı. Özdemir, Türkiye'nin sağladığı istihdamın ve ekonomik katkının önemine dikkat çekti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD 111. Genel İdare Kurulu toplantısının gala yemeğinde konuştu. Özdemir, MÜSİAD'ın 14 bini aşkın üyesiyle Türkiye'nin 78, dünyanın 84 noktasında aktif olduğunu, ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 35'inden fazlasını gerçekleştirdiğini ve istihdama 3 milyonun üzerinde katkı sağladığını belirtti.

Özdemir, dünyanın kritik bir dönüşüm sürecinden geçtiğini, güç dengelerinin değiştiğini ve yeni dünya düzeninin henüz kurulmadığını ifade etti. 'Eski dünya düzeni geride kaldı, yıkıldı lakin yeni dünya düzeni henüz kurulmadı. Bugün yaşadıklarımızın hepsi, kurulacak yeni dünya düzeninin sancılı doğumudur' dedi. Türkiye'nin bu süreçte coğrafyasına liderlik etmeye namzet olduğunu vurgulayan Özdemir, 'Taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği, yanı başımızda, kuzeyimizde, doğumuzda, batımızda, güneyimizde her yer ateş çemberiyken ülkemizin içinde bulunmuş olduğu güvenli liman görüntüsü ve öngörüsü kolay olmadı' diye konuştu.

Özdemir, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu Hamraülesed Gazvesi'ne benzeterek, moral üstünlüğün önemine dikkat çekti. 'Her durumda dik durabilmiş bir lidere sahibiz' ifadesini kullanarak, lider etrafında bütünleşmenin gerekliliğini vurguladı. Programda Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve diğer protokol üyeleri de konuşma yaptı, katkı sağlayan üyelere teşekkür plaketleri takdim edildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

