MÜSİAD Nijerya'da Yatırım Fırsatlarını Tanıttı - Son Dakika
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MÜSİAD Nijerya'da Yatırım Fırsatlarını Tanıttı

MÜSİAD Nijerya\'da Yatırım Fırsatlarını Tanıttı

MÜSİAD, Nijeryalı iş insanlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı ve mutabakat imzaladı.

04.10.2024 00:17
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) temsilcileri, Nijerya'daki iş insanlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, MÜSİAD temsilcileri ve Nijerya'daki iş insanları katıldı.

MÜSİAD Nijerya Şube Başkanı Tevfik Demirel, AA muhabirine, resepsiyonda Nijeryalı iş insanlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattığını belirtti.

Demirel, iş insanlarına MÜSİAD'ın potansiyel katkılarına ilişkin bilgi verdiğini ifade etti.

Resepsiyonda, Türkiye'de kasım ayı sonunda yapılacak MÜSİAD EXPO tanıtımının da yapıldığını söyleyen Demirel, "Biz, Türkiye-Nijerya arasındaki düşük ticaret hacmini yükseltmeye çalışıyoruz. Bunun için yapmış olduğumuz çalışmalarda en yakında zamanda, özellikle 2025 yılında Nijerya'da 'Türkiye Yılı' olmuş olacak." dedi.

Resepsiyonunda sonunda MÜSİAD ile Nijerya'daki Dünya Ticaret Merkezi arasında ticaret alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MÜSİAD Nijerya'da Yatırım Fırsatlarını Tanıttı - Son Dakika

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