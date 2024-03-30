MÜSİAD Özbekistan Şubesi, Türk ve Özbek iş insanlarına iftar programı düzenledi - Son Dakika
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MÜSİAD Özbekistan Şubesi, Türk ve Özbek iş insanlarına iftar programı düzenledi

MÜSİAD Özbekistan Şubesi, Türk ve Özbek iş insanlarına iftar programı düzenledi

MÜSİAD Özbekistan Şubesi, başkent Taşkent'te Türk ve Özbek iş insanlarına iftar programı düzenledi. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş ve çok sayıda davetli katıldı. İftar programında Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

30.03.2024 20:38
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Özbekistan Şubesi, başkent Taşkent'te Türk ve Özbek iş insanlarına iftar programı düzenledi.

MÜSİAD Özbekistan Şube Başkanı Serdar Kelebek'in ev sahipliğinde düzenlenen iftara, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Davut Altunbaş, Taşkent'teki Türk kurumlarının yöneticileri, MÜSİAD üyeleri, ülkede iş yapan Türk ve Özbek iş insanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Bekar, 14 binden fazla üyesi olan MÜSİAD'ın Özbekistan'da da güçlü bir şekilde temsil edilmesinin önemini vurgulayarak, kısa sürede iki ülke arasında ticaretin gelişmesini hızlandıran adımlar atıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da sürekli vurguladığı üzere Türk iş insanlarının iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklıkların elçileri olduğunu dile getiren Bekar, Türk iş insanlarının Özbekistan'da imza attığı projelerin bir iftihar vesilesi olmasının yanı sıra ikili ticaretin de itici gücünü teşkil ettiğini ifade etti.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Altunbaş da "MÜSİAD, 14 binden fazla üyesi olan, 60 bin firmayı bünyesinde barındıran, yurt içerisinde 84, yurt dışında 97 olmak üzere toplam 181 noktada faaliyet gösteren, Türkiye'de 2,7 milyon kişiye istihdam sağlayan, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük ticaret örgütlerinden bir tanesidir." dedi.

Şube Başkanı Kelebek ise Özbek ve Türk halklarının birlikteliğinin kurulmasında en büyük vesile sahibinin iki ülke cumhurbaşkanları olduğunu kaydetti.

2022-2023 yıllarında 15 binden fazla kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Kelebek, 2 milyar dolar civarında katma değer üreterek sürdürülebilir bir yapıda örnekler oluşturduklarını anlattı.

İftar sofrasında Türk mutfağından ikramlar sunuldu.

Kaynak: AA

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