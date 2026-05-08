Musk'a Adli Soruşturma

08.05.2026 11:11
Paris Savcılığı, Elon Musk ve X şirketi hakkında ön soruşturmayı adli soruşturmaya çevirdi.

Fransa'da Paris Savcılığı siber suçlar birimi; Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile şirketi X hakkındaki ön soruşturmayı adli soruşturmaya çevirdi.

Ulusal basının Paris Savcılığının açıklamasına dayandırdığı haberlere göre, ABD'li milyarder Musk ve sosyal medya şirketi X hakkında 2025'te başlayan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Sosyal medya şirketi ve Musk hakkındaki soruşturma, X'in yapay zeka programı Grok ile bağlantılı olarak çocuk istismarı içeren görüntülerin ve deepfake içeriklerin yayılması, dezenformasyon ve insanlığa karşı suçların inkarına ortaklık etme gibi nedenlerle yürütülüyor.

Fransa'da Rönesans Partisi Milletvekili Eric Bothorel'in, hakkında farklı şikayetler bulunan X platformuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Savcılığı, şirket hakkında 2025'te soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında X platformunun sahibi Musk ve soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yaccarino ifadeye çağrılmış ancak gitmemişlerdi.

Soruşturma kapsamında X'in Paris ofislerinde Şubat 2026'da arama yapılmış, bu durum Musk tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8.05.2026 11:23:21.
