Musk Emekli Hava Trafik Kontrolörlerine Çağrı Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musk Emekli Hava Trafik Kontrolörlerine Çağrı Yaptı

Elon Musk, ABD'deki eleman eksikliği nedeniyle emekli hava trafik kontrolörlerini işe dönmeye çağırdı.

28.02.2025 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de iş insanı Elon Musk, emekli hava trafik kontrolörlerini "eleman eksikliği" nedeniyle yeniden işe dönmeye çağırdı.

Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birinci sınıf hava trafik kontrolörlerinde eleman açığı var." ifadelerini kullandı.

Emekli hava trafik kontrolörlerine çağrı yapan Musk, "Eğer işe dönme fikrine açıksanız, lütfen bunu değerlendirin." paylaşımında bulundu.

CBS News'un haberine göre, ABD Federal Havacılık İdaresi'nde (FAA) uzun süredir hava trafik kontrolörü sıkıntısı yaşanıyor.

Ayrıca kurumun çalışmaları son zamanlarda artan havacılık felaketleri nedeniyle sıkı bir denetime tabi tutuldu.

FAA verilerine göre, ABD'deki havaalanı kulelerinin yüzde 90'ından fazlasında personel yetersizliği yaşanıyor.

Binlerce federal hükümet çalışanının işine son verilmişti

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, "federal bürokrasi ve israfı azaltmak" yönünde politikalar benimseyeceğini duyurmuştu.

Bu kapsamda kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına milyarder iş insanı Elon Musk getirilmişti.

Trump'ın talimatı ve DOGE'nin başındaki Musk'ın çalışmalarıyla federal kurumlarda görev yapan binlerce kişinin işine son verilmişti.

Kaynak: AA

Elon Musk, Havacılık, Teknoloji, Politika, Ekonomi, trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk Emekli Hava Trafik Kontrolörlerine Çağrı Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:14 İmralı’da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay Herkes aklında aynı soru var İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkes aklında aynı soru var
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
08:44 AK Partili Şamil Tayyar’dan “Öcalan“ sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu AK Partili Şamil Tayyar'dan "Öcalan" sorusu: Çağrının ek protokolü söz konusu mu?
02:55 ABD’den Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme ABD'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
22:16 Öcalan’ın mesajına IKBY, SDG ve PYD’den yanıt Öcalan'ın mesajına IKBY, SDG ve PYD'den yanıt
14:54 İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız İrem Derici, 21 yaşındaki ünlü oyuncuya tepki gösterdi: Kendine gel kız
14:53 Mine Tugay’ın 15 yıldır dinmeyen acısı Mine Tugay'ın 15 yıldır dinmeyen acısı
14:52 Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması Napoli kanadından Galatasaraylıları yıkan Osimhen açıklaması
14:40 Kart sahipleri dikkat Sayıları her hafta artıyor Kart sahipleri dikkat! Sayıları her hafta artıyor
14:36 Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü Sobadan sızan gazdan ölen 3 kardeşin cenazesinde yürek burkan görüntü
14:34 Fenerbahçe’nin kasasına rekor gelir Paraları koyacak yer bulamayacaklar Fenerbahçe'nin kasasına rekor gelir! Paraları koyacak yer bulamayacaklar
14:29 Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100’den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı Devlet sohbet odalarında müstehcen mesajlar paylaşan 100'den fazla istihbaratçı işten çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 10:40:12. #1.11#
SON DAKİKA: Musk Emekli Hava Trafik Kontrolörlerine Çağrı Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.