Musk'ın DOGE'sine Hazine Verileri Engellendi - Son Dakika
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Musk'ın DOGE'sine Hazine Verileri Engellendi

ABD mahkemesi, Musk'ın DOGE'sinin Hazine Bakanlığı kayıtlarına erişimini yasakladı.

08.02.2025 11:16
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ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Paul Engelmayer, Elon Musk'ın yöneticisi olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimini engelleme kararı aldı.

Engelmayer, 19 Demokrat başsavcının ABD Başkanı Donald Trump'a dava açmasının ardından ihtiyati tedbir kararı aldığını bildirdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından atanan Engelmayer, 20 Ocak'tan bu yana hassas bilgilere erişimi yasaklanan herkesin Hazine Bakanlığının sistemlerinden indirilen tüm materyal kopyalarını derhal imha etmesi gerektiğini belirtti.

Engelmayer'in aldığı karara göre, DOGE'nin milyonlarca Amerikalıya ait sosyal güvenlik ve banka hesap numaraları gibi hassas kişisel verileri içeren Hazine Bakanlığının kayıtlarına erişimi engellendi.

19 Demokrat başsavcı tarafından açılan davanın duruşma tarihi, 14 Şubat olarak belirlendi.

New York'taki federal mahkemede açılan davada Trump yönetiminin, Musk'ın ekibine federal yasaları ihlal ederek Hazine Bakanlığının merkezi ödeme sistemine erişim izni verdiği öne sürülüyor.

Davaya New York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, North Carolina, Oregon, Rhode Island, Vermont ve Wisconsin'den savcılar dahil oldu.

Davada DOGE'nin Hazine kayıtlarına erişiminin Kongre tarafından tahsis edilmiş fonlara müdahalede bulunabileceği ve bunun da Hazine Bakanlığının yasal yetkisini aşacağı ileri sürülüyor.

DOGE'nin erişiminin federal idare hukukunu ve ABD Anayasası'nın kuvvetler ayrılığı doktrinini ihlal ettiği savunulan davada, Hazine Bakanı Scott Bessent ise Musk'ın DOGE ekibinin ödeme sistemlerine erişimine izin vermek için Bakanlığın kişisel ve finansal bilgileri korumaya yönelik uzun zamandır süren politikasını değiştirmekle suçlanıyor.

"Seçilmemiş bir grubun bu bilgilere sahip olma yetkisi yoktur"

Davayı açan savcılardan New York Başsavcısı Letitia James, DOGE'nin Hazine Bakanlığının verilerine erişiminin güvenlik sorunlarını ve federal fonların yasa dışı dondurulması olasılığını gündeme getirdiğini ifade etti.

James, Başsavcılık Ofisi tarafından yayımlanan görüntülü mesajda, "Dünyanın en zengin adamı tarafından yönetilen seçilmemiş bir grubun bu bilgilere sahip olma yetkisi yoktur ve bu yetkisiz erişimi, milyonlarca Amerikalının güvendiği ödemeleri, sağlık hizmetleri, çocuk bakımı ve diğer temel programlar için yapılan ödemeleri yasa dışı şekilde engellemek için açıkça aradılar." dedi.

James, Trump'ın Amerikalıların özel bilgilerini istediği kişilere verme yetkisine sahip olmadığını ve Kongre tarafından onaylanan federal ödemeleri kesemeyeceğini söyledi.

Connecticut Başsavcısı William Tong, DOGE'nin Hazine sistemlerindeki bilgilerle ne yaptığının net olmadığını savundu.

Tong, "Bu, Amerikan tarihindeki en büyük veri ihlalidir" görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Musk'ın DOGE'sine Hazine Verileri Engellendi - Son Dakika

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