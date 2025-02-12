Musk'ın NASA Erişimine Engelleme Çağrısı - Son Dakika
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Musk'ın NASA Erişimine Engelleme Çağrısı

Grace Meng, Elon Musk'ın NASA'ya erişiminin engellenmesini talep etti, çıkar çatışmasına dikkat çekti.

12.02.2025 21:47
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ABD'de Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Grace Meng, SpaceX'in sahibi ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk'ın, ABD Havacılık ve Uzay Ajansına (NASA) erişiminin engellenmesi çağrısı yaptı.

Meng, NASA'ya vekaleten başkanlık yapan Janet Petro'ya, Musk ve DOGE ekiplerinin bu kuruma erişimine ilişkin mektup gönderdi.

Mektupta Musk'ın, 20 Ocak'tan bu yana birçok hükümet kurumu ve ofisine "neredeyse serbest erişimi" olduğunu belirten Meng, ABD'li milyarderin NASA'ya erişiminin "milyarlarca dolarlık çıkar çatışmasına yol açabileceğini" savundu.

Meng, bu çıkar çatışmasının, seçmenlerin Washington'da olmasından korktuğu yolsuzluğa ve hükümet ile sanayi arasında yakınlaşmaya yol açabileceğini ifade etti.

NASA'daki erişiminin Musk'ın şirketi SpaceX'e "fayda sağlayacak bilgileri içerden sağlayabileceğini" ileri süren Meng, Musk'ın bu kurumu olası ziyaretinin "oldukça uygunsuz" olduğunu vurguladı.

Meng, mektubunda Musk ile personelinin NASA karargahına erişiminin engellenmesi çağrısında bulunarak, "NASA'nın hiç değilse iç, siyasi ya da özel bilgilerin ifşa edilmemesi için açık temel kurallar koymasını" talep etti.

Milyarder iş insanı Musk yönetimindeki DOGE, 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığını üstlenen Donald Trump tarafından "federal israfı engelleme" hedefiyle oluşturulmuştu.

Musk'ın hükümet kurumlarına erişimi ve bu kurumlar üzerindeki etkisi ABD'de tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Musk'ın NASA Erişimine Engelleme Çağrısı - Son Dakika

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