Musk ve Sikorski Arasında Siyasi Tartışma

ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla ve SpaceX'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk arasındaki tartışmaların ardından Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Musk'a, "Siyaset düşündüğünden daha zor." ifadesiyle karşılık verdi.

Sikorski, sosyal medya platformu X'ten, Musk'ın 9 Mart'ta yaptığı Ukrayna'daki Starlink faaliyetlerine ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.

Musk'ın 9 Mart'ta Sikorski'ye hitaben "Sessiz ol, küçük adam. (Ukrayna'daki Starlink uyduları) Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." ifadelerini kullandığı paylaşımı alıntılayan Polonyalı Bakan, "Gördün mü koca adam. Siyaset düşündüğünden daha zordur." yanıtını verdi.

Musk, 9 Mart'ta X'ten yaptığı paylaşımda, Ukrayna ordusuna sağlanan Starlink hizmetine işaret ederek "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun bel kemiğidir. Eğer onu kapatırsam, tüm cephe hatları çöker." ifadelerine yer vermişti.

Sikorski ise bu paylaşıma karşılık olarak Ukrayna'nın kullandığı Starlink hizmetinin Polonya tarafından karşılandığını ve kapatılmasına yönelik herhangi bir tehdidin, alternatif ağ arayışına yol açacağını belirtmişti.

Musk, aynı gün yaptığı paylaşımda Sikorski'ye, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." ifadeleriyle karşılık vermişti.

Trump ile Musk arasındaki tartışma büyüyor

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongrenin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştirilerde bulunan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki Hazine borç yüküyle ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımında bulunmuştu.

Musk, ayrıca kamuoyunda Epstein dosyaları olarak bilinen ve kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Trump'ın adının da yer aldığını iddia etmişti.