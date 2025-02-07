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Musk ve USAID Tartışmaları Büyüyor

Musk'ın DOGE, Hazine Bakanlığı verilerine erişim talep ederek USAID'e para akışını durdurmak istedi.

07.02.2025 12:16
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Amerikalı iş insanı ve X'in sahibi Elon Musk'ın başında bulunduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), Hazine Bakanlığının ödeme sistemi verilerine erişim yetkisini ABD Uluslararası Kalkınma Ajansına (USAID) para akışını durdurmak amacıyla istediği öne sürüldü.

Associated Press'in (AP) isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump yönetimi, Musk ve USAID üçgenindeki tartışmalar ele alındı.

DOGE'nin, Hazine Bakanlığının ödeme sistemi verilerine erişim yetkisini isteme amacının ABD Başkanı Donald Trump'ın kapatılması yönünde açıklamalarda bulunduğu USAID'e "para akışını engellemek" olduğu iddia edildi.

Musk'ın USAID'e ödemeleri durdurma girişiminin, federal yargıçların DOGE yetkililerine Hazine Bakanlığının ödeme sistemi verilerini denetlemesi amacıyla verdiği "sadece okuma" iznini ihlal ettiği belirtiliyor.

DOGE'nin Hazine Bakanlığının verilerine erişim yetkisi aldığı iddiası

DOGE'nin, Sosyal Güvenlik Kurumu ve federal sağlık hizmetleri Medicare'in müşteri ödeme sistemleri de dahil olmak üzere Hazine Bakanlığının hassas verilerine erişim sağladığı ileri sürülmüştü.

DOGE'nin bu yetkiyi alması durumunda önemli vergi mükelleflerine ait verilere büyük oranda erişebileceği iddia edilmişti.

Bu iddiaların ardından, Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE), verilere erişim yetkisi sağlandığı gerekçesiyle Hazine Bakanlığını dava etmişti.

Bunun üzerine, Washington DC Bölge Mahkemesi Federal Yargıcı Colleen Kollar-Kotelly, DOGE'nin Hazine Bakanlığı verilerine erişimini kısmen sınırlandırmıştı.

Bu kararla, ABD Hazine Bakanlığında DOGE ile bağlantılı "özel devlet çalışanı" olarak görev yapan Tom Krause ve Marko Elez'e "vazifelerini yerine getirebilmeleri için gerektiği ölçüde" Mali Hizmetler Bürosunun sistemlerine "sadece okuma" izniyle erişim yapabilme imkanı tanınmıştı.

USAID ile ilgili tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta, Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

DOGE'nin başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuş, Ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye gerçekleştirilen ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunnda bulunmuş, NYT'ye yapılan ödeme içinse "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete" ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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