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Muşlu çocukların hazırladığı projenin uzay yolculuğu başlıyor - Son Dakika
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Muşlu çocukların hazırladığı projenin uzay yolculuğu başlıyor

Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan propolisin antibakteriyel etkisi deneyi, Türk astronot Alper Gezeravcı tarafından uzayda gerçekleştirilecek. Proje, uzay istasyonunda propolisin etkisini gösterirse doğal bir alternatif olarak kullanılabilecek.

Muşlu çocukların hazırladığı projenin uzay yolculuğu başlıyor
17.01.2024 - 22:26,
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Muşlu çocukların hazırladığı projenin uzay yolculuğu başlıyor

Muşlu öğrencilerin hazırladığı deney uzayda uygulanacak

MUŞ - Türk bilim insanı astronot Alper Gezeravcı'nın bu gece başlayacak olan uzay yolcuğu Muş'ta heyecanla bekleniyor.

Türk Bilim Misyonu çerçevesinde ABD- NASA Kennedy Uzay Merkezinden bu gece saat 01.11'de uzaya gönderilecek ilk Türk olacak olan Alper Gezeravcı, Muş Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan uzay ortamında propolisin antibakteriyel etkisi deneyini gerçekleştirecek. Projeyi hazırlayan Bilim Sanat Merkezi öğretmeni Birsen Geçer, öğrencileri Baver Bedirhan Bingöl, Zeynep Nehir Çamlıca, Dilşah İmran Avcı, projelerinin uzay yolculuğunu heyecanla bekliyor.

2 yıl boyunca büyük emeklerle hazırladıkları projenin uzayda denenmesini Muş'ta heyecanla beklediklerini belirten Baver Bedirhan Bingöl, "Gerçekleştirdiğimiz Propolisin Antibakteriyel Etkisi Projemiz, bu gece 01 itibariyle uzaya fırlatılacak olan roketle beraber uluslararası uzay istasyonunda Alper Gezeravcı tarafından denenecek. 2 yıl boyunca arkadaşlarımız ve proje yürütücümüz Birsen Geçer tarafından bir ekip şeklinde, proje üzerinde çalıştık. Projemiz uzay istasyonunda deneneceği için gururluyuz. Fırlatma anını sabırsızlıkla bekliyoruz. Eğer propolis maddesinin uluslararası uzay istasyonunda etkisini görürsek, yani bakteriler üzerinde olumlu bir etki olursa, seri üretime geçilerek doğal bir alternatif seçenek olabilir" dedi.

Projenin insanlık ve kendileri için çok gururlandırıcı ve önemli bir proje olduğunu belirten Dilşah İmran Avcı ise "2 yıldır Emek verdiğimiz PRANET projesi yani propolis antibakteriyel etkisinin gözlemlediğimiz proje bu akşam Türkiye saatiyle 01.11'de uzaya fırlatılacak. Bunun için çok heyecanlıyız. Çünkü bu proje insanlık ve bizim için çok gururlandırıcı ve önemli bir projedir. Bunun için çok heyecanlıyız, bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde proje çalışmasına başladıklarını anlatan Zeynep Nehir Çamlıca da, "Biz bu projeye 2 yıl önce başladık. 2 yıl önce salgın döneminde, propolis maddesinin antibakteriyel etkisinden yararlanarak ıslak mendil üretmeyi amaçladık. Uzun uğraşlar sonucunda, üzerinde çalışarak bu yıl da uzaya gidecek 13 projenin arasına girmek için başvurduk. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk ve tek projesi olduk. Mutlu ve gururluyuz. Bu akşam fırlatmayı canlı yayında izleyeceğiz. Çok heyecanlı şekilde o saatleri bekliyoruz. Projemiz üzerine uzaydan olumlu bir dönüş alırsak eğer, bu projenin farklı alanlarda kullanıma sürdürülebilmesi için çalışabiliriz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Alper Gezeravcı, Muş, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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