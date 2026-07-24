Muşlu Öğrenci LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muşlu Öğrenci LGS'de 500 Puan Aldı

Muşlu Öğrenci LGS\'de 500 Puan Aldı
24.07.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hivda Tanyeri, LGS'de tam puan alarak Kabataş Erkek Lisesi'ni tercih etti, pilot olmayı hedefliyor.

Muş'ta Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Hivda Tanyeri, lise eğitimini İstanbul'daki karma eğitim veren Kabataş Erkek Lisesinde sürdürmek istiyor.

Vali Adil Yazar Ortaokulundan mezun olan Tanyeri, LGS'deki başarısının ardından tercih döneminde hayalini kurduğu okulu ilk sıraya yazdı.

Başarısıyla ailesini ve öğretmenlerini gururlandıran Tanyeri, yeni eğitim hayatında İstanbul'da köklü bir geçmişe sahip olan Kabataş Erkek Lisesinde öğrenim görmeyi hedefliyor.

Tanyeri, AA muhabirine, Türkiye birincileri arasında yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Mutlu ve heyecanlı olduğunu belirten Tanyeri, şunları kaydetti:

"Çok çalıştım ve bunun karşılığını aldığımı görmek benim için büyük bir mutluluk. Tercihimi Kabataş Erkek Lisesinden yana kullandım. Bundan sonraki en büyük hedefim ise yurt dışında iyi bir pilotaj eğitimi alarak pilot olmak. Bunun için de aynı azimle çalışmaya devam edeceğim. Öğretmenlerim her konuda bana destek verdiler. Arkadaşlarımın başarımda büyük payları var, güzel dostluklar edindim. Birbirimizi motive ederek daha verimli çalıştık. Ailem de her zaman yanımdaydı, onlar olmasaydı bugün bu başarıya ulaşabilir miydim bilmiyorum. Bana hem maddi hem de manevi anlamda destek oldular."

Baba İbrahim Tanyeri ise "Emeklerinin karşılığını almış olması da bizim için ayrı bir mutluluk. Özellikle öğretmenlerine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kızımıza düzenli ve planlı çalışmayı, aynı zamanda kitap okuma alışkanlığını kazandırdılar." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Pilot, LGS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muşlu Öğrenci LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İran gözü kararttı: Trump’ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı İran gözü kararttı: Trump'ın tehdidi sonrası o liste yayınlandı
İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD’den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz İsraillileri sınır dışı eden Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'den gördüğü tepkiye yanıt verdi: Tehditler bizi caydıramaz
Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı Kadın girişimciye korku dolu anlar: Saldırgan tutuklandı
Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor Seyahat süresi 30 dakikaya inecek Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor! Seyahat süresi 30 dakikaya inecek
Ardahan’ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı Ardahan'ın yeni valisi Ömer Hilmi Yamlı göreve başladı

13:22
Ruşen Çakır’ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
Ruşen Çakır'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı
13:06
Yeni Parti’nin imzasını atan Özgür Özel’in ilk işi bu oldu
Yeni Parti'nin imzasını atan Özgür Özel'in ilk işi bu oldu
12:55
Oktay Saral’ın Yeni Parti’nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
Oktay Saral'ın Yeni Parti'nin logosu için yaptığı yorum olay oldu
12:35
Kim gitti, kim kaldı İşte CHP’den istifa edip Yeni Parti’ye katılan 91 milletvekilinin listesi
Kim gitti, kim kaldı? İşte CHP'den istifa edip Yeni Parti'ye katılan 91 milletvekilinin listesi
12:13
Yeni Parti’nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
Yeni Parti'nin kuruluş evrakları imzalandı, ilk anket sonucu da geldi
11:47
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken paylaşım
91 milletvekilinin istifa ettiği dakikalarda Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 13:37:55. #7.12#
SON DAKİKA: Muşlu Öğrenci LGS'de 500 Puan Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.