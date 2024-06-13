Muşlu Yazar ve Fotoğraf Sanatçılarının Sergisi ve Kitap Standı İlgi Gördü - Son Dakika
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Muşlu Yazar ve Fotoğraf Sanatçılarının Sergisi ve Kitap Standı İlgi Gördü

Muşlu yazar ve fotoğraf sanatçılarının açtığı fotoğraf sergisi ve kitap standı Atatürk Çocuk Parkı önünde ilgi gördü. Sergide 6 Muşlu yazarın eserleri ve 22 fotoğraf sanatçısının Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan fotoğrafları sergilendi. Vatandaşlar, sanatçıların çaldığı keman eşliğinde sergiyi gezdi. Yazarlardan Fatma Şenkaya, amaçlarının kitap okuma alışkanlığını geliştirmek olduğunu belirtti ve insanların ilgisinden memnun olduğunu söyledi. Doğa fotoğrafçısı Muzaffer Göç ise Muş'un tanıtımını yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

13.06.2024 18:19
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Muşlu yazar ve fotoğraf sanatçılarının açtığı fotoğraf sergisi ve kitap standı ilgi gördü.

Atatürk Çocuk Parkı önünde açılan stanta Muşlu 6 yazarın eserleri yer yer aldı, fotoğraf sanatçılarının Muş'un tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan 22 fotoğrafı sergilendi.

Vatandaşlar ise sanatçıların çaldığı keman eşliğinde sergiyi gezdi.

Yazarlardan Fatma Şenkaya, gazetecilere, amaçlarının kitap okuma alışkanlığını geliştirmek olduğunu söyledi.

Şenkaya, "13 yaşımdan beri kitap yazıyorum ve şu an 21 yaşındayım. Amacım, coğrafyamızda kitapları sevdirmek. Muş'ta, sokakta fotoğraf sergisi ve kitap etkinliğini düzenliyoruz. İnsanların ilgisinden çok memnunum." dedi.

Muzaffer Göç ise yaklaşık 10 yıldır doğa fotoğrafçılığı yaptığını belirterek, "Üçüncü sergimi açtım. Doğa fotoğrafçılığını hobi olarak yapıyorum. Muşlu yazarlarla güzel bir etkinlik düzenledik. Amacımız, Muş'un tanıtımını yapmak." dedi.

Kaynak: AA

Çocuk, Muş, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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