Müslüm Gürses 13. Yıldönümünde Anıldı

Müslüm Gürses 13. Yıldönümünde Anıldı
03.03.2026 15:51
Müslüm Gürses, ölümünün 13. yıldönümünde sevenleriyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda anıldı.

Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL, ARABESK müziğinin önemli isimlerinin Müslüm Gürses, ölümünün 13'üncü yıldönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Yurdun dört bir yanından gelen Müslüm Gürses sevenleri, Gürses'in kabri başında dua etti.

Arabesk müziğin önemli isimlerinden Müslüm Gürses, ölümünün 13'üncü yıldönümünde, sevenleri tarafından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Sevenleri, yurdun dört bir yanından gelerek sabah erken saatlerinden itibaren Gürses'in kabri başında toplandı. Hayranları, mezar başında Kuran-ı Kerim okuyarak dua ettiler.

'MÜSLÜM BABA ÇOK SEVDİĞİMİZ BİR SANATÇIMIZDIR'

Müslüm Gürses'i anmak için mezarı başına gelen Niyazi Çavuşoğlu, "13 sene oldu. Her sene mezarına ziyarete geliriz. Seveni çok maşallah. Yalnız bırakmayız. Müslüm baba çok sevdiğimiz bir sanatçımızdır. Nurlar içerisinde yatsın" dedi.

'MÜSLÜM GÜRSES İÇİN JAPONYA'DAN GELDİ'

Müslüm Gürses için Japonya'dan gelen Kadir Doğan, "Ben Kadir Doğan'ım. Müslüm Gürses'in ölüm yıl dönümüne katılmak için Japonya'dan geldim. Müslüm baba bizim için çok değerli ve büyük bir sanatçıdır. Ben de müzisyenim. Adamın müziği diğer müzisyenlerden biraz farklı. Böyle acıyla nota yapar gibi. Ben de babamdan dolayı Müslümcü oldum. Babam bana Müslüm sevgisini aştı. Ondan dolayı Müslümcüyüm" diye konuştu.

'MÜSLÜM GÜRSES'İ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ'

Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken Yılmaz Tunç "Sadece bugün değil biz her gün buradayız. Müslüm babanın kabir sorumlusuyuz. Her gün buradayız. Acımız çok derin. Üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen unutmadık, unutturmayacağız. Müslüm baba hep gönüllerde yaşayacak, gönüllerde var olacak" şeklinde konuştu.

Ferdi Tayfur'a benzeyen İlkay Varol ise, "Ferdiciler kulübü olarak Müslümcü kardeşlerimizi yalnız bırakmak istemedik. Onların acılarını Ferdi babamızın ölümünden sonra şimdi daha iyi anladık. Onun için biz bu gönül insanlarının, hayır insanlarının her zaman yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

