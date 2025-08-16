Müslüman Alimler'den 'Büyük İsrail' Tepkisi - Son Dakika
Müslüman Alimler'den 'Büyük İsrail' Tepkisi

16.08.2025 13:12
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in 'Büyük İsrail' vizyonunu ve politikalarını kınadı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrailli yetkililer tarafından benimsenen "yerleşimci ve yayılmacı fikir ve projeler" ile Başbakan Binyamin Netanyahu'nun sözde "Büyük İsrail" vizyonu hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in "Büyük İsrail" projesi en güçlü şekilde kınanarak, girişim gayrimeşru ve uluslararası hukuka aykırı olarak nitelendirildi.

Açıklamada, İsrail'in Filistin topraklarını genişletme, Kudüs'ü Yahudileştirme ve Filistin halkını göçe zorlama politikalarının "sistematik bir soykırım ve etnik temizlik" anlamına geldiği belirtilerek, Gazze'nin İslam ümmeti için bir direniş kalkanı olduğu ve işgalinin tüm Müslümanlar için büyük bir tehlike teşkil edeceği ifade edildi.

İşgal projelerine karşı İslam dünyasının birlik olması istenen açıklamada, uluslararası topluma Gazze'yi kurtarın çağrısında bulunuldu.

İsrail ile her türlü normalleşmeyi reddederek, İslam ülkelerini Filistin direnişine tüm meşru yollarla destek olmaya çağıran Birlik, uluslararası toplumdan, tarihe sessizlikle geçecek bir suç ortaklığından kaçınarak, İsrail'in her türlü ilhak ve kalıcı işgal girişimini reddetme ve politikalarını durdurmak için somut adımlar atması istendi.

Netanyahu "tarihi ve manevi bir misyon üstlendiğini" iddia etmişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "Çok" yanıtını vermişti.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Şaron Gal, kısa bir süre önce Netanyahu'ya "Büyük İsrail"i simgeleyen bir muska hediye etmişti.

"Büyük İsrail" ifadesi, Siyonist Revizyonist hareketin kurucusu ve iktidardaki Likud partisinin fikir babası sayılan Zeev Jabotinsky de dahil olmak üzere bazı Siyonistler tarafından, günümüz İsrailinin yanı sıra işgal altında tuttukları Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile Ürdün topraklarını ifade etmek üzere kullanıldı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:49
10:41
