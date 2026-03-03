Müslümanların Birliği Vurgusu - Son Dakika
Müslümanların Birliği Vurgusu

03.03.2026 00:14
Diyanet Başkanı Arpaguş, İslam dünyasında vahdet ve kardeşlik bilincinin önemine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Müslümanların en temel ihtiyacı vahdet şuuru, kardeşlik bilincidir. Onun için İslam ülkelerinin dini kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek ümmete rehberlik yapmaları hayati öneme sahiptir." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesince İstanbul'da düzenlenen iftarda Türkiye ile Azerbaycan'ın "İki devlet tek millet" düsturuyla tam bir kardeşlik örneği sergilediğini belirtti.

Ramazanın, Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlara gönderildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Arpaguş, bu kutlu iklimin bereketiyle İslam'ın hakikatlerini, hak-hukuk, adalet, merhamet, yardımlaşma, dayanışma, paylaşma gibi erdemlerini bütün yeryüzüne taşıma gayreti içerisinde olduklarının altını çizdi.

Arpaguş, insanlığın küresel boyutta devasa krizlerle kuşatılan bir dönemden geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bir taraftan sürekli hukuk ve insani değerler vurgusu yapılırken diğer taraftan insanlık savaşların ve trajedilerin girdabında tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Dünya derin bir anlam ve ahlak bunalımı yaşıyor. İnsanlık bu bunalımdan, vahim hukuk ve medeniyet krizinden çıkış yolu arıyor. Bu noktada Müslümanlara büyük görevler düşüyor. Zira İslam'ın insanlığa abı hayat olan evrensel ilkelerini insanlıkla buluşturma vazifesi Müslümanların, bizlerin omuzlarındadır."

Irk, mezhep, meşrep kavgaları, istismarcı terör örgütleri, vekalet savaşları, Müslüman beldeleri fitne ve tefrikanın, acı ve ıstırabın merkezi haline getiriyor. Peygamberler şehri, selam yurdu Kudüs'te, Gazze'de, Filistin'de yaşananları görüyoruz. Sudan, Somali, Doğu Türkistan ve daha pek çok İslam beldesinde yaşanan baskılar, zulümler ve katliamlar Müslümanlara hayatı zindan ediyor. Ne tuhaftır ki dünyanın doğal zenginliklerin tarihte hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyede kullanıldığı bir çağda milyonlarca insan açlığa, yokluğa ve sefalete mahkum ediliyor."

"Müslümanlara büyük sorumluluk düşüyor"

Söz konusu olayların, Müslümanların vahdet bilincinden, yardımlaşma ve dayanışma erdeminden uzaklaşmalarının bir neticesi olduğunu belirten Arpaguş, "Yegane çözüm ise Müslümanların birlikte hareket ederek sorunlarını kendi dinamikleriyle çözüme kavuşturmalarındadır. Bugün Müslümanların en temel ihtiyacı vahdet şuuru, kardeşlik bilincidir. Onun için İslam ülkelerinin dini kurum ve kuruluşlarının bir araya gelerek ümmete rehberlik yapmaları hayati öneme sahiptir. İslam coğrafyasındaki dini teşekküller, sivil toplum örgütleri gibi yapılanmalar, birbirini destekleyen, imkan ve potansiyelini birleştiren teşkilatlar olarak çalışmak zorundadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

İslam dünyasının eğitim, aile, gençlik, çevre, gıda, ekonomi, teknoloji gibi konularda işbirliğini en güçlü hale getirmek zorunda olduğunu vurgulayan Arpaguş, bu noktada Müslümanlara büyük sorumluluk düştüğünün altını çizdi.

Türklerin, asırlarca İslam'ın sancaktarlığını yapmış bir milletin ahfadı, köklü bir medeniyetin varisleri olduğunu hatırlatan Arpaguş, "İnanıyorum ki kendi inanç ve medeniyet köklerimize tutunduğumuzda, kardeşlik şuuruyla birbirimize kenetlendiğimizde yarınlarımız daha güzel olacaktır. Yeryüzü İslam'ın hayat veren ilkeleriyle ve evrensel ahlaki değerleriyle yeniden buluşacaktır." ifadelerini kullandı.

Programa, Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Azeybaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

