Mustafa Bozbey: "Kadınlar Hentbol Süper Ligi Şampiyonluğu İçin Gün Sayıyoruz"

(BURSA) - Tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 50. Yıl Kadınlar Hentbol Federasyon Kupası'nı kazanan Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı'nı kutladı. Bozbey, "Bu yıl 2. kupayı da Bursa'mıza getirerek bizleri ve Bursalıları mutlu eden kulübümüzün bu başarısı 'Kadınlar Hentbol Süper Ligi şampiyonluğu' ile doruğa çıkacaktır" dedi.

Bozbey'in yayımladığı mesaj şöyle:

"Harikasınız Gençler;"

Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kadın Hentbol Takımı, 2025 yılının ardından bugün de Üsküdar Belediye Spor'u farklı yenerek 50. Yıl Kadınlar Hentbol Federasyon Kupasını Bursa'ya getirdi.

Bu başarıdan dolayı Belediye Spor Başkanı Muhammet Aydın ve yönetimini, Antrenör Fatih Işık'ı ve teknik ekibi, tabii ki oyuncularımızın her birini gönülden kutluyorum.

Bu yıl 2. kupayı da Bursa'mıza getirerek bizleri ve Bursalıları mutlu eden, gülümseten sporcularımızın ve kulübümüzün bu başarısı 'Kadınlar Hentbol Süper Ligi şampiyonluğu' ile doruğa çıkacaktır. Şampiyonluk için gün sayıyoruz.

Yola çıkarken söylediğimiz 'Spor Kenti Bursa' hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Emeği geçenleri kutluyorum. Bursa daha büyük başarılara hasret. Hasretlerin gerçekleşeceği günler yakın."