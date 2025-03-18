Mustafa Bozbey'den İmamoğlu'nun Diplomasının İptaline Tepki

(ANKARA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İstanbul Üniversitesinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına, "Üniversiteler, bilimin ve akademik özgürlüğün yuvasıdır; siyasi hesapların aracı haline getirilemez. Biliyoruz ki bu hukuksuz karar, bağımsız yargıdan dönecektir. Türkiye'nin geleceğini böyle skandallarla karartamayacaklar! Adaleti, hukuku ve bilimi savunmaya, akademik özgürlüğü korumaya devam edeceğiz. Ekrem Başkanımızın haklı mücadelesinin yanındayız" dedi.

Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul Üniversitesi'nden tarihi hukuk skandalı! İstanbul Üniversitesi'nin, Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesi, üniversitelere olan güveni sarsan, hukuksuz ve siyasi bir karardır. Aynı zarfın içindeki 3 oydan 2'sini geçerli sayıp birini iptal eden zihniyet, şimdi de 35 yıl önceki yatay geçiş koşullarını bahane ederek, seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanının akademik geçmişini gasp etmektedir. Böylesine skandal bir karar, yalnızca Cumhurbaşkanı aday adayımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir hamle değil, aynı zamanda üniversitelerimizin itibarını da zedeleyen bir hukuksuzluktur.

İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir kurumun böyle bir karara imza atması, ülkemizdeki akademik bağımsızlığı sorgulatırken, üniversitelerimizin dünyadaki yerini de tartışmalı hale getirecektir. Üniversiteler, bilimin ve akademik özgürlüğün yuvasıdır; siyasi hesapların aracı haline getirilemez. Biliyoruz ki bu hukuksuz karar, bağımsız yargıdan dönecektir. Türkiye'nin geleceğini böyle skandallarla karartamayacaklar! Adaleti, hukuku ve bilimi savunmaya, akademik özgürlüğü korumaya devam edeceğiz. Ekrem Başkanımızın haklı mücadelesinin yanındayız… Kurtuluş Yok Tek Başına, ya Hep Beraber, ya Hiçbirimiz!"