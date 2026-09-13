Mustafa Ceceli Antalya\'daki otel konserinde darbuka ve org çalarak alkış aldı

Şarkıcı Mustafa Ceceli, Antalya'da bir otelde konser verdi.

Ceceli, sevilen şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz sanatçılarının eserlerini seslendirdi. Şarkıcıya sahnede kardeşi Sinan Ceceli de klavyesiyle eşlik ederek orkestrada yer aldı.

Ceceli, konser sırasında yalnızca şarkıcılığıyla değil, enstrüman çalma yeteneğiyle de izleyicilerden alkış aldı. Sahne performansı sırasında darbuka ve org çalan sanatçı, müzikal yeteneğini sergiledi.

Ceceli, Ahmet Kaya'nın "Dardayım" adlı eserini de seslendirdi. Şarkıyı söylediği sırada duygusal anlar yaşayan sanatçının gözlerinin dolduğu görüldü. Ceceli, Ahmet Kaya'yı "Rahmetle anıyorum." sözleriyle yad etti.

Repertuvarında Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, Bergen ve Azer Bülbül'ün eserlerine de yer veren Ceceli, izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

Şarkıcı, daha önce birlikte "Mühür" ve "Gün Ağarmadan" şarkılarını seslendirdiği Irmak Arıcı ile yaptığı düetleri de konserinde esprili şekilde hatırlattı. Ceceli, şarkıları seslendirirken Arıcı'nın sesini taklit ederek izleyenleri güldürdü.

Ceceli, ayrıca sosyal medyadaki başarıları sayesinde ses analizi yaparken tanıştığını belirttiği müzisyen Kaan Karslı'yı sahnesine davet etti. Ceceli ve Kaan Karslı birlikte şarkı söyledi.

Mustafa Ceceli'nin performansı, konseri izleyenlerden alkış aldı.