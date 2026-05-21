Mustafa Demir: Türkiye'nin Huzuru Güçlü Liderlikte

21.05.2026 00:33
Mustafa Demir, Türkiye'nin zor coğrafyasında huzurun güçlü liderlik sayesinde olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "Böyle bir coğrafyada, adeta ateş çemberinin ortasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların huzur içinde yaşamasının tesadüf olduğunu düşünmüyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve partililer katıldı. Burada partililere açıklamalarda bulunan Demir,, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanan savaşlara dikkat çekerek, "Şu anda doğumuzda savaş var, kuzeyimizde savaş var, güneyde, Suriye'de yaşananları zaten biliyorsunuz. Libya'da da benzer bir tablo var, Azerbaycan'da da öyle. Bütün bunların Türkiye'yi etkileyen, ciddi sıkıntılara yol açan gelişmeler olduğunu görüyoruz. Böyle bir coğrafyada, adeta ateş çemberinin ortasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nde insanların huzur içinde yaşamasının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bunun temelinde güçlü bir liderliğin bulunduğuna inanıyorum. Gecesini gündüzüne katan bir lider ve onunla birlikte çalışan bir ekip var. Dolayısıyla biz AK Partililer için çalışmak bir tercih değil, zorunluluktur. 24 yıldır siyaseti hizmetle bütünleştiren başka bir siyasi hareketin dünyada örneği olmadığını düşünüyoruz. Normal şartlarda 100 yılda yapılabilecek işleri 24 yılda gerçekleştirebilmenin temelinde de bu anlayış yatıyor" diye konuştu.

'CHP'DE PAYLAŞIM DÜZENİ OLUŞMUŞ DURUMDA'

CHP'nin yerel yönetim anlayışını da eleştiren Demir, "Değerli arkadaşlar, bugün CHP'nin yerel yönetimlerde ortaya koyduğu tabloyu milletimiz görüyor. Eğer bu anlayış ülke yönetimine hakim olsaydı, ortaya nasıl bir tablo çıkardı, bunu düşünmek gerekir. CHP'yi özellikle İstanbul'da 1994 yılından bu yana yakından takip eden biri olarak söylüyorum; partide bazı bölgeler 'garanti yer' olarak görülüyor. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde böyle yerler var. Oralarda kimin belediye başkanı olacağından çok, genel merkeze yakın isimlerin göreve getirilmesine önem verildiğini görüyoruz. Adeta ilçe ilçe, şehir şehir bir paylaşım düzeni kurulmuş durumda. Yaşanan rüşvet, irtikap ve yolsuzluk iddialarının temelinde de bu anlayışın bulunduğunu düşünüyorum. Kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir yapı oluşmuş durumda. İstanbul'daki yapılanmanın diğer büyükşehirlere kadar yayıldığını, kritik görevlere belirli isimlerin getirildiğini görüyoruz. Ortada dikkat çeken bir başka durum daha var. Bu süreçlerde rüşveti alanlar da, paylaşamayanlar da, şikayet edenler de aynı kişiler oluyor. Dava açanlar yine kendileri. Biz ise bütün bunları milletimizle birlikte izliyoruz" İfadelerini kullandı.

'BELEDİYELER VATANDAŞA HESAP VERMELİ'

2028 ve 2029 seçimlerine hazırlandıklarını belirten Mustafa Demir, "Bizim odağımız seçimlerdir. Normal şartlarda 2028'de cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri yapılacak. Ardından 2029'da yerel seçimler gelecek. Şimdiden belediye başkanlarımızı bu sürece hazırlıyoruz. Yerel yönetimler danışma meclislerini de bu nedenle önemsiyoruz. Çünkü bu toplantılar sadece konuşma yapmak için değil; eksikleri görmek, vatandaşın taleplerini dinlemek ve hesap vermek için yapılır. Bir vatandaşın üç ay önce yaptığı başvurunun neden sonuçlanmadığını burada konuşmalıyız. Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, sosyal desteklerin yeterli olup olmadığını değerlendirmeliyiz. Belediyelerin asli görevi yalnızca hizmet üretmek değil, aynı zamanda vatandaşın derdini dinlemek ve çözüm üretmektir" dedi.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 00:33:42.
