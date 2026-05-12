Mustafa Destici: Eline Ay Yıldızlı Al Bayrağı Almaktan Kaçanlarla Biz Nasıl Kardeş Olacağız? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa Destici: Eline Ay Yıldızlı Al Bayrağı Almaktan Kaçanlarla Biz Nasıl Kardeş Olacağız?

12.05.2026 20:02  Güncelleme: 00:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, Samsun'da katıldığı temel atma töreninde 'Terörsüz Türkiye' sürecinin şartsız ilerlemesi gerektiğini savundu. Aile yapısının desteklenmesi gerektiğine değinerek, üç çocuk sahibi kadınlara maaş verilmesini önerdi. Ayrıca, başıboş sokak köpekleri sorununa da çözüm çağrısında bulundu.

(SAMSUN) - Mustafa Destici, Samsun'da katıldığı temel atma töreninde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirme yaptı ve "şartsız ve pazarlıksız" ilerlemesi gerektiğini savundu. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasını hatırlatan Destici, "On binlerce insandan bir tanesinin elinde Türk bayrağı yok. Nevruz kutlamasında da yoktu. Eline ay yıldızlı al bayrağı almaktan kaçanlarla biz nasıl kardeş olacağız?" diye sordu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Salıpazarı Belediyesi yeni hizmet binasının temel atma törenine katılmak üzere geldiği Samsun'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, Salıpazarı Belediye Başkanı'nın seçim vaatlerinin büyük bölümünün iki yıllık süreçte yerine getirildiğini belirterek, kalan projelerin de tamamlanacağını söyledi. Destici, "Dönem sonu geldiğinde belediye başkanımız ekibiyle birlikte bütün vaatlerini gerçekleştirmiş olarak tekrar sizin karşınıza aday olarak çıkacaktır" dedi.

"BAŞIBOŞ KÖPEK MEVZUSU KÖKÜNDEN ÇÖZÜLMELİDİR"

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin konuşan Destici, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz sokaklarda bir tane bile sahipsiz, başıboş köpek bırakmamaktır. Çünkü çocuklarımız okula gidiyor. Yaşlılarımız camiye gidiyor. Kadınlarımız pazara gidiyor, çalışmaya gidiyor. Sırf köpek var diye yol değiştirmek zorunda kalmamalılar. Onun için mutlaka ama mutlaka bu mesele kökünden çözülmelidir."

ÇOCUKLU KADINLARA MAAŞ ÇAĞRISI

Nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Destici, aile yapısının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Kadınlarımız, özellikle üç çocuk sahibi olan kadınlarımız, mutlaka ama mutlaka devletten düzenli bir maaş almalıdır" dedi.

Çalışan kadınlara yönelik düzenleme önerilerinde de bulunan Destici, "Çalışan kadınlarımıza kolaylık sağlanmalıdır. Onlar bir saat işe geç gelmeli ve bir saat erken gitmelidir. Biz kendi parti genel merkezimizde bunu uyguluyoruz" diye konuştu.

"ÖNCE ŞARTSIZ SİLAH BIRAKACAKSIN"

Destici, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine ilişkin sürecin "şartsız ve pazarlıksız" ilerlemesi gerektiğini savundu. Destici, şöyle konuştu:

"Devletimiz de, ittifakımız da, hükümetimiz de, biz de, milletimiz de ne diyor? Önce sen şartsız, pazarlıksız silahı bırakacaksın. Hepsini, her yerde. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da; her yerde. Sonra bütün unsurlarını feshedeceksin."

Destici, anayasa veya yasa değişikliklerinin terör örgütü talepleri doğrultusunda yapılamayacağını belirterek, "Bunu PKK'yla müzakere ederek, bebek katilinin ya da Kandil'deki Karayılanların talebidir diye yapmam" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki kutlamalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, "Meydana bütün PKK ve PKK sevenleri, sempatizanlarını doldurmuşlar ve PKK'ya yazılan şarkılarla kutlama yapıyorlar" dedi. Kutlamalarda Türk bayrağı bulunmadığını öne süren Destici, "On binlerce insandan bir tanesinin elinde Türk bayrağı yok. Nevruz kutlamasında da yoktu. Eline ay yıldızlı al bayrağı almaktan kaçanlarla biz nasıl kardeş olacağız?" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Destici: Eline Ay Yıldızlı Al Bayrağı Almaktan Kaçanlarla Biz Nasıl Kardeş Olacağız? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi
Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı
Bakan Fidan Katar’da Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı Bakan Fidan Katar'da! Zirveye damga vuran Hürmüz mesajı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

11:31
Bahçeli’nin “Öcalan’a statü“ çağrısına AK Parti’den ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
10:50
Icardi Galatasaray defterini kapattı
Icardi Galatasaray defterini kapattı
10:44
Tarihler belli oldu Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
Tarihler belli oldu! Emeklilerin hesabına bu ay iki ödeme birden yatacak
10:35
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün’e istenen cezalar belli oldu
Casusluk davasında İmamoğlu, Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Hüseyin Gün'e istenen cezalar belli oldu
10:12
Tartışma büyüyor Ahmet Türk’ten Mustafa Destici’yi kızdıracak sözler
Tartışma büyüyor! Ahmet Türk'ten Mustafa Destici'yi kızdıracak sözler
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 11:37:45. #7.12#
SON DAKİKA: Mustafa Destici: Eline Ay Yıldızlı Al Bayrağı Almaktan Kaçanlarla Biz Nasıl Kardeş Olacağız? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.