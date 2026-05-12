Mustafa Destici: Eline Ay Yıldızlı Al Bayrağı Almaktan Kaçanlarla Biz Nasıl Kardeş Olacağız?

(SAMSUN) - Mustafa Destici, Samsun'da katıldığı temel atma töreninde "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirme yaptı ve "şartsız ve pazarlıksız" ilerlemesi gerektiğini savundu. Diyarbakır'daki Nevruz kutlamasını hatırlatan Destici, "On binlerce insandan bir tanesinin elinde Türk bayrağı yok. Nevruz kutlamasında da yoktu. Eline ay yıldızlı al bayrağı almaktan kaçanlarla biz nasıl kardeş olacağız?" diye sordu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Salıpazarı Belediyesi yeni hizmet binasının temel atma törenine katılmak üzere geldiği Samsun'da gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, Salıpazarı Belediye Başkanı'nın seçim vaatlerinin büyük bölümünün iki yıllık süreçte yerine getirildiğini belirterek, kalan projelerin de tamamlanacağını söyledi. Destici, "Dönem sonu geldiğinde belediye başkanımız ekibiyle birlikte bütün vaatlerini gerçekleştirmiş olarak tekrar sizin karşınıza aday olarak çıkacaktır" dedi.

"BAŞIBOŞ KÖPEK MEVZUSU KÖKÜNDEN ÇÖZÜLMELİDİR"

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin konuşan Destici, şunları kaydetti:

"Bizim hedefimiz sokaklarda bir tane bile sahipsiz, başıboş köpek bırakmamaktır. Çünkü çocuklarımız okula gidiyor. Yaşlılarımız camiye gidiyor. Kadınlarımız pazara gidiyor, çalışmaya gidiyor. Sırf köpek var diye yol değiştirmek zorunda kalmamalılar. Onun için mutlaka ama mutlaka bu mesele kökünden çözülmelidir."

ÇOCUKLU KADINLARA MAAŞ ÇAĞRISI

Nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Destici, aile yapısının desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, "Kadınlarımız, özellikle üç çocuk sahibi olan kadınlarımız, mutlaka ama mutlaka devletten düzenli bir maaş almalıdır" dedi.

Çalışan kadınlara yönelik düzenleme önerilerinde de bulunan Destici, "Çalışan kadınlarımıza kolaylık sağlanmalıdır. Onlar bir saat işe geç gelmeli ve bir saat erken gitmelidir. Biz kendi parti genel merkezimizde bunu uyguluyoruz" diye konuştu.

"ÖNCE ŞARTSIZ SİLAH BIRAKACAKSIN"

Destici, iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı ikinci çözüm sürecine ilişkin sürecin "şartsız ve pazarlıksız" ilerlemesi gerektiğini savundu. Destici, şöyle konuştu:

"Devletimiz de, ittifakımız da, hükümetimiz de, biz de, milletimiz de ne diyor? Önce sen şartsız, pazarlıksız silahı bırakacaksın. Hepsini, her yerde. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta, İran'da; her yerde. Sonra bütün unsurlarını feshedeceksin."

Destici, anayasa veya yasa değişikliklerinin terör örgütü talepleri doğrultusunda yapılamayacağını belirterek, "Bunu PKK'yla müzakere ederek, bebek katilinin ya da Kandil'deki Karayılanların talebidir diye yapmam" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki kutlamalara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, "Meydana bütün PKK ve PKK sevenleri, sempatizanlarını doldurmuşlar ve PKK'ya yazılan şarkılarla kutlama yapıyorlar" dedi. Kutlamalarda Türk bayrağı bulunmadığını öne süren Destici, "On binlerce insandan bir tanesinin elinde Türk bayrağı yok. Nevruz kutlamasında da yoktu. Eline ay yıldızlı al bayrağı almaktan kaçanlarla biz nasıl kardeş olacağız?" diye konuştu.