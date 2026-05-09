Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığına Mustafa Fidan yeniden seçildi.
Diyarbakır OSB'den yapılan açıklamaya göre, OSB'de yapılan genel kurul seçimleri sonuçlandı.
344 oyun kullanıldığı seçimde 1 oy geçersiz sayıldı.
Seçim sonucunda, mevcut başkan Mustafa Fidan 187, Ali İhsan Özdoğan ise 156 oy aldı.
OSB Başkanlığına Mustafa Fidan yeniden seçildi.
Son Dakika › Güncel › Mustafa Fidan yeniden OSB Başkanı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?