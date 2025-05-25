Mustafa Sarıgül: Bursa\'da Heyecan Zirveye Çıktı

(BURSA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP'nin Bursa'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine ilişkin olarak, "Bursa'da yaklaşık 52 yıldır sayısız mitinglere katıldım ama böyle bir heyecanı ilk defa görüyorum. Bursa'da bir kez daha gördüm ki tünelin ucundaki ışık gözüküyor" dedi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bu hafta Bursa'da yapılıyor. Miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, " Türkiye'nin her noktasındayız. Türkiye'nin her noktasındaki heyecanı, enerjiyi, özellikle gençlerin ışığını görüyorum, bu da beni alabildiğine mutlu ediyor. Bursa'da yaklaşık 52 yıldır sayısız mitinglere katıldım ama böyle bir heyecanı ilk defa görüyorum. Bursa'da bir kez daha gördüm ki tünelin ucundaki ışık gözüküyor" diye konuştu.