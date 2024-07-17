Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddialarıyla dolaşıma sokulan video için yayın yasağı getirildi - Son Dakika
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Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddialarıyla dolaşıma sokulan video için yayın yasağı getirildi

Mustafa Sarıgül\'e ait olduğu iddialarıyla dolaşıma sokulan video için yayın yasağı getirildi

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddialarıyla sosyal medyada dolaşıma sokulan video ile ilgili yayın yasağı getirildi. Sarıgül'ün avukatları, görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığının ulusal kriminal büro tarafından teyit edildiğini bildirdi. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi, söz konusu videonun yayınlanmasıyla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

17.07.2024 16:26
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(ANKARA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddialarıyla sosyal medyada dolaşıma sokulan video ile ilgili yayın yasağı getirildi. Sarıgül'ün avukatları, görüntülerin Sarıgül'e ait olmadığının ulusal kriminal büro tarafından teyit edildiğini bildirdi.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün avukatları tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müvekkilimiz Mustafa Sarıgül ile ilgili olduğu iddiasıyla sosyal medya ve internet sitelerinde yayınlandığı görülen videodaki görüntülerin müvekkilimiz Mustafa Sarıgül'e ait olmadığı, görüntüleri tetkik eden ulusal kriminal büro tarafından teyit edilerek rapor altına alınmış olup bu sabah itibarıyla gerekli adli makamlara sunulmuştur. Söz konusu videonun yayınlanması ile ilgili olarak İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2024/182447 E. sayılı dosyası ile yayın yasağı kararı vermiştir. Suça konu işbu videoyu, sosyal medya hesaplarında paylaşan, yayılmasına yardımcı olan tüm hesaplar kayıt altına alınarak, suça iştirak eden bu paylaşım sahipleri ile ilgili savcılık şikayetlerinin işleme konulduğunun altını çizeriz. Sosyal medya hesaplarında etkileşim temin etme gayesiyle suça ortak olan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında hiçbir ayrım gözetilmeksizin hukukun imkan tanıdığı adli ve cezai hesabın sorulacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mustafa Sarıgül'e ait olduğu iddialarıyla dolaşıma sokulan video için yayın yasağı getirildi - Son Dakika

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