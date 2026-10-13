Şentop: Türkiye bölgede ve dünyada oyun kuran önemli bir aktör - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şentop: Türkiye bölgede ve dünyada oyun kuran önemli bir aktör

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şentop: Türkiye bölgede ve dünyada oyun kuran önemli bir aktör
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop, ESOGÜ akademik yılı açılış dersinde Türkiye'nin uzun yıllar iç sorunlarla içe kapandığını, ancak artık bölgede ve dünyada önemli, oyun kuran bir aktör olduğunu söyledi. Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'ye özgüven kazandırdığını vurguladı.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi eski Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin iç sorunları nedeniyle uzun yıllar kendi içine kapanık bir dönem yaşadığını ifade ederek, "Türkiye bölgede ve dünyanın tamamında önemli bir aktördür, oyun kuran bir ülkedir" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) yeni akademik yılı, düzenlenen törenle açıldı. ESOGÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene TBMM eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ile ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy'un yanı sıra Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Hasan Ünal, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, fakülte dekanları, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Şentop, 'Kim olduğunuzu bilmeden nereye gidebilirsiniz?' başlığıyla 2026-2027 Akademik Yılı'nın açılış dersini verdi.

'TÜRKİYE'YE ZAMAN ZAMAN DIŞARIDAN BAKMAK GEREKİYOR'

Konuşmasında insanın tarihine değinen Prof. Dr. Mustafa Şentop, bir toplumun ve milletin de kendisini doğru görmeyebileceğinin altını çizdi. Türkiye tasavvurunun Türkiye'den çok daha büyük olduğunu vurgulayan Şentop şunları söyledi:

"Türkiye'nin dostları ve sevenleri için öyle bir ülke düşünüyorlar, Türkiye'den öyle beklentileri var ki; bizim bildiğimiz Türkiye bakımından bunlar çok büyük şeyler ama sadece dostlarımızdan değil, Türkiye'nin hasımlarından da Türkiye'ye rakip ülkelerden de duyuyorsunuz. Onlar da bizim gördüğümüz, tasavvur ettiğimiz, zihnimizdeki Türkiye'den çok daha büyük Türkiye algısına sahipler. Dost da düşman da Türkiye'yi bizim çocuğumuzun gördüğünden daha büyük görüyor. Peki bunu biz niye göremiyoruz? Çünkü biz Türkiye'nin içinde yaşıyoruz. O günün sorunlarının içinde yaşıyoruz. Her gün fiyatlar, sınavlar, trafik, tartışmalar, siyasi tartışmalar. Tabi bunlar gerçek bir itirazım yok, bunları da küçümsemiyorum ama, ağaçların arasında yürüyen bir insan nasıl ormanın farkına varamıyorsa, Türkiye'ye de zaman zaman dışarıdan bakmak gerekiyor. Tıpkı insanın kendisine de bazen dışarıdan bakması gerektiği gibi. Bunu için illa yurtdışına çıkmak gerekmiyor. Türkiye hakkında yazılanları, söylenenleri bir araya getirdiğimizde bunu göreceğiz. Bizim kafamızdaki Türkiye ile dostlarımız ve hasımlarımızın kafalarındaki Türkiye çok farklı ve o Türkiye çok daha büyük."

'TÜRKİYE BÖLGEDE VE DÜNYADA ÖNEMLİ BİR AKTÖRDÜR"

Mustafa Şentop, her bireyin kendi tercih ve oyunları olmasına rağmen çevresiyle etkileşerek sonuca ulaştığını kaydetti. Hiçbir ülkenin de tek başına kurduğu oyunun geçerli olmadığını belirten Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşündüklerimiz var, planlarımız var, hamlelerimiz, yapmak istediğimiz işler var ama bunların hepsini yapamıyoruz. Aynen ülkeler içinde bu durum geçerli. Bir kısmına gücümüz yetmiyor, bir kısmında birlikte yaşamak için fedakarlıkta bulunuyoruz. Bir kısmını da erteliyoruz daha sonraki bir zamanda yapabilmek için. İşte bu dünyada Türkiye bölgede ve dünyanın tamamında önemli bir aktördür, oyun kuran bir ülkedir. Hep mi böyleydik? Maalesef böyle değildik. Türkiye uzun yıllar kendi içine kapanıktı. İç sorunlarıyla ilişen, birbirine düşmüş bir ülkeydi. Başımızı kaldırıp etrafımıza bakabilecek bir takatimiz ve vaktimiz yoktu. Ayrıca büyük bir aşağılık kompleksi içerisindeydik. Batıya, batılı ülkelere karşı büyük bir hayranlık ve asla onlar gibi olamayacağımız, hala böyle düşünenler var mutlaka görüyoruz ama bugün kahir ekseriyet itibarıyla öyle değiliz."

'CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE ÖZGÜVEN KAZANDIRDI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye özgüven kazandırdığını ifade eden Şentop, şöyle konuştu:

"Benim çocukluk yıllarımda büyüklerimiz ev aleti gibi önemli bir şey alınacağı zaman belki de kalem gibi çok basit şeylerde bile 'Ecnebi malı mamülü mü?' diye sorarlardı. Çünkü yabancı olan mamüller yabancı üretimler daha sağlam daha kullanışlı kabul edilirdi. Fakat şimdi bakıyoruz Türk Malı ibaresi, Türk üretimi olan şey bütün dünyada hakikaten bir kalite göstergesi olarak var. Ayrıca başka üretim unsurlarımız da var. Biliyorsunuz insansız hava araçları şu anda dünyanın birçok ülkesinde, onlarca ülkenin envanterinde var. Yine Türkiye, Türkiye'de bazı kesimler küçümsüyor ama müteahhitlik bakımından Çin'den sonra dünyada ikinci"

Prof. Dr. Mustafa Şentop, açılış töreninin ardından kentten ayrıldı.

Kaynak: DHA
Mustafa ŞentopKuran-ı KerimDış PolitikaTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
Özgür Özel’den hükümete Yemen tepkisi Özgür Özel'den hükümete Yemen tepkisi
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
19:21
Trump’tan Suudi Arabistan’a saldıran Husilerle ilgili açıklama Seçimlerden sonrasını işaret etti
Trump'tan Suudi Arabistan'a saldıran Husilerle ilgili açıklama! Seçimlerden sonrasını işaret etti
19:18
Barcelona’dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
Barcelona'dan dikkat çeken paylaşım: Cehenneme giden yol
19:03
İstanbul’un trafiği Nübel’i de çıldırttı
İstanbul'un trafiği Nübel'i de çıldırttı
18:55
TFF’den istifa eden Lale Cender’den Hacıosmanoğlu’nu çılgına çevirecek sözler
TFF'den istifa eden Lale Cender'den Hacıosmanoğlu'nu çılgına çevirecek sözler
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 19:36:14. #.0.2#
SON DAKİKA: Şentop: Türkiye bölgede ve dünyada oyun kuran önemli bir aktör - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei