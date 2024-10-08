Müstehcen Hareketler Nedeniyle Gözaltı

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Beyoğlu'nda, sokakta müstehcen hareketler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Kuloğlu Mahallesi'ndeki sokakta müstehcen hareketler yaparken çevrede bulunan kişilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve bu görüntüleri sosyal medya platformlarında yayınlanan kişiyi bulmak için harekete geçti.

Kimlik bilgileri tespit edilen T.Y. (32), Beykoz'daki Tokatköy Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.